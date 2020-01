SSD portable T7 Touch Review

Samsung au CES a dévoilé le SSD T7 Touch, une suite à son SSD T5 super populaire. Le T7 Touch est maintenant disponible à l’achat, et Samsung nous a envoyé un modèle de 500 Go à des fins d’examen.

Côté design, le SSD T7 Touch a à peu près la taille de la paume, mesurant 3,35 pouces de long, 2,24 pouces de large et 0,31 pouces d’épaisseur. Il ne pèse que deux onces, il est donc assez petit pour rentrer dans un sac ou même une poche. Comparé à un objet, il s’agit à peu près de la taille d’une carte de crédit, bien que plus épais.

Disponible en aluminium argenté ou noir, le T7 ressemble au T5 avec des côtés plats, un port USB-C et la marque Samsung, mais il y a aussi un capteur d’empreintes digitales de forme carrée sur le dessus qui peut être utilisé pour empêcher d’autres personnes d’accéder à le SSD.

Selon Samsung, le SSD peut résister à des chutes jusqu’à deux mètres de haut, il devrait donc être sûr en cas de chute accidentelle. Je n’ai pas testé la chute du SSD, mais je l’ai glissé dans un sac à dos et l’ai transporté pendant une semaine sans aucun problème.

Samsung dit que la technologie Dynamic Thermal Guard est incluse pour minimiser la chaleur, et le SSD n’est pas allé au-delà de la chaleur pendant que je l’ai utilisé.

Le T7 Touch dispose de la prise en charge USB 3.2 Gen 2 et PCIe NVMe pour des vitesses de transfert en lecture / écriture allant jusqu’à 1050 Mo / s et 1000 Mo / s, respectivement, ce qui le rend deux fois plus rapide que le SSD T5. Avec le modèle de 500 Go que j’ai, je n’ai pas tout à fait atteint les vitesses de transfert maximales, probablement parce que j’utilise un ancien MacBook Pro 2016.

J’ai vu des vitesses de lecture de près de 900 Mo / s et des vitesses d’écriture de 800 Mo / s, ce qui est toujours super rapide. Le transfert d’un dossier de 50 Go avec des milliers de photos a pris environ quatre minutes, ce qui est un peu plus rapide que les autres SSD que je possède. L’obtention de vitesses maximales nécessite un SSD NVMe et un port USB prenant en charge USB 3.2 Gen 2 – attendez-vous à des vitesses de transfert plus lentes sur les machines plus anciennes sans ces fonctionnalités.

Lors du transfert de fichiers de différentes tailles, j’ai remarqué qu’avec les transferts de fichiers étendus, il y a une limitation de la vitesse, peut-être en raison de problèmes thermiques. Les fichiers plus petits dans la plage de 5 ou 10 Go sont transférés assez rapidement, mais les vitesses ralentissent un peu avec les fichiers de plus grande taille. Je n’ai pas trouvé que c’était un dealbreaker, mais c’est quelque chose à savoir si vous travaillez constamment avec de très grandes tailles de fichiers.

Samsung fournit à la fois un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB-A avec le T7 Touch, ce qui le rend compatible avec n’importe quel ordinateur, qu’il utilise USB-C ou USB-A.

La caractéristique unique du T7 Touch est le capteur d’empreintes digitales inclus, qui le verrouille. Le capteur d’empreintes digitales fonctionne comme tout capteur d’empreintes digitales, lisant une empreinte digitale pour identifier la propriété. Comme avec d’autres capteurs d’empreintes digitales, le T7 Touch peut avoir des problèmes pour identifier une empreinte digitale lorsqu’un doigt est humide ou froid, mais pour la plupart, cela a bien fonctionné lors de mes tests.

Au lieu du capteur d’empreintes digitales, le T7 Touch peut être déverrouillé avec un mot de passe, et la configuration du capteur d’empreinte digitale et du mot de passe nécessite le logiciel SSD portable de Samsung, qui peut être téléchargé gratuitement sur le site Web de Samsung.

Après avoir installé et exécuté le logiciel, il existe des options pour désactiver le mode de sécurité, ajouter la sécurité avec mot de passe ou ajouter la sécurité avec mot de passe et empreinte digitale. La configuration du capteur d’empreintes digitales nécessite la création d’un mot de passe, puis une invite à placer plusieurs fois le doigt sur le SSD, un peu comme le fonctionnement d’un capteur d’empreintes digitales sur l’iPhone. Plusieurs empreintes digitales sont prises en charge afin que plus d’une personne puisse accéder à un lecteur, mais je viens d’utiliser un seul doigt.

Une fois le capteur d’empreintes digitales configuré, le branchement du SSD à l’ordinateur nécessite une empreinte digitale ou un mot de passe pour le déverrouiller, les fichiers n’étant pas visibles jusqu’à ce que le SSD soit déverrouillé. Sur un ordinateur sur lequel le logiciel Samsung est activé, le branchement du SSD ouvre automatiquement le logiciel et ouvre l’interface du lecteur d’empreintes digitales. Sur un ordinateur sans logiciel, le contenu crypté du SSD reste invisible jusqu’à ce que vous utilisiez un doigt pour le déverrouiller.

Au cours de mes tests, le SSD a parfaitement fonctionné sur tous les ordinateurs sur lesquels je l’ai branché, lisant mon empreinte digitale et se déverrouillant en une seconde ou deux pour que je puisse l’utiliser où que je sois. Éjecter le SSD l’a verrouillé à nouveau, en m’assurant qu’il n’était accessible que lorsque je le voulais.

Sans empreinte digitale, le T7 Touch ne contient aucun fichier pouvant être ouvert, à l’exception du logiciel Samsung, ce qui est un peu négatif. S’il est perdu, il n’y a aucun moyen de laisser un message à quelqu’un avec un nom et une adresse e-mail. Assurez-vous de ne pas oublier le mot de passe du lecteur non plus – il n’y a aucun moyen de le réinitialiser que j’ai trouvé.

Une LED intégrée au capteur d’empreintes digitales vous permet de voir s’il est verrouillé ou déverrouillé, si le SSD est connecté à l’alimentation et si les fichiers sont en cours de transfert. Lorsqu’elle est branchée et verrouillée, par exemple, la LED bleue clignote comme instruction de placer un doigt dessus, et il est également utile de voir quand les transferts de fichiers ont lieu.

Bottom Line

Je ne suis pas sûr que le capteur d’empreintes digitales ajoute une tonne de valeur au Portable SSD T7 Touch de Samsung, mais sa taille compacte, la fiabilité de la marque et les vitesses de transfert ultra rapides en font un choix intéressant pour ceux qui ont besoin d’un SSD externe.

J’aime l’idée d’avoir le SSD verrouillé et crypté, rendant mes fichiers inaccessibles aux autres si je perds le T7 Touch ou si quelqu’un d’autre essaie d’y accéder sans autorisation. Le Samsung T7 Touch est une option solide pour tous ceux qui recherchent un SSD portable, en particulier ceux qui sont soucieux de la confidentialité.

Pour ceux qui préféreraient un lecteur similaire sans capteur d’empreintes digitales, Samsung a un SSD T7 standard à venir, qui devrait être un peu plus abordable lors de son lancement.

Comment acheter

Le SSD portable T7 Touch de Samsung peut être acheté sur le site Web de Samsung ou sur Amazon, avec des prix commençant à 130 $ pour le modèle 500 Go. Un modèle 1 To est disponible pour 230 $, et un modèle 2 To est disponible pour 400 $.

Remarque: Samsung a fourni à MacRumors un SSD portable T7 Touch de 500 Go aux fins de cet examen. Aucune autre compensation n’a été reçue.

.