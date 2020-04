Stadia ajoute 2 matchs en coopération cette année pour les amateurs de volley-ball et de balles infernales

Deux nouveaux jeux coopératifs sont entrés dans la file d’attente pour la programmation 2020 de Stadia et ils semblent être des pétards. Nous examinons le jeu de volley-ball induit par les armes à feu Gunsport – qui fera ses débuts sur Stadia – et l’enfer basé sur le rythme Just Shapes & Beats.

Necrosoft, basé à Oakland, lancera Gunsport sur la plate-forme cet été. Il oppose des équipes de deux les uns contre les autres pour tirer des fusils sur des “balles” aux buts de leur ennemi et gagner des points pour gagner des matchs et, ainsi, des arguments puisque le monde a apparemment achevé le désarmement de la société. Agréable. Vous pourrez toujours profiter de la belle esthétique cyberpunk 16 bits de toute façon – même sans conflit potentiellement mortel, il ne se démode jamais.

Dans le même temps, Berzerk Studio portera son titre 2018 Just Shapes & Beats sur Stadia. Jusqu’à quatre joueurs à la fois peuvent faire équipe pour survivre à tout un tas de formes qui se frayent un chemin à travers le temps avec les pistes EDM – ce n’est pas vraiment un enfer de balles autant qu’un “enfer de blob”, mais ça a l’air assez amusant de toute façon . Aucun mot sur un calendrier plus étroit pour l’instant.