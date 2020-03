Stadia annonce deux jeux de réflexion à la première personne, Relicta et The Turing Test

La plate-forme de jeux en nuage Stadia de Google a récemment pris de l’ampleur, lançant son deuxième studio propriétaire, offrant aux joueurs un moyen de télécharger leurs captures d’écran / vidéos et déployant la prise en charge 4K des jeux sur le Web. Pour maintenir cet élan, l’équipe de Stadia a annoncé que deux jeux de puzzle à la première personne —Relicta et The Turing Test – arriveront bientôt sur la plate-forme.

Relicta est un jeu de puzzle à la première personne qui permet aux joueurs d’utiliser une combinaison de gravité et de magnétisme pour explorer la base de Chandra sur la Lune tout en essayant de sauver la fille du personnage principal. On ne sait pas grand-chose d’autre sur Relicta, car il s’agit d’un tout nouveau titre qui n’est actuellement disponible sur aucune plate-forme de jeu. Lorsqu’il sera lancé cette année, il arrivera sur Stadia, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam.

Également un jeu de puzzle à la première personne, le test de Turing se déroule sur la lune d’Europa de Jupiter. Vous incarnez Ava Turing, un ingénieur de l’Agence spatiale internationale (ISA) qui a été chargé de découvrir pourquoi l’équipage stationné là-bas a soudainement disparu. Le test de Turing est disponible sur Xbox One et PC depuis août 2016, Playstation 4 depuis janvier 2017, et une version Switch est arrivée le mois dernier. Entre les quatre plates-formes, The Turing Test a un score métacritique moyen de 76% et un score utilisateur de 6,2, le qualifiant de jeu “mixte ou moyen” par les critiques.

Comme pour les annonces les plus récentes de Stadia, il n’y a pas de date fixe pour Relicta et The Turing Test; ils seront simplement disponibles à l’achat “bientôt”. Néanmoins, le contenu est l’un des points faibles de Stadia en ce moment, il est donc agréable d’entendre parler de nouveaux jeux qui arrivent sur la plate-forme.