Stadia déploie la prise en charge 4K sur le Web

Le lancement de Stadia a été rude, c’est le moins qu’on puisse dire – cela ressemblait à une version bêta. Google a promis une tonne de fonctionnalités qui ont fini par ne pas être disponibles en novembre 2019, et elles ne font que pénétrer le service une par une. Cependant, l’entreprise prend de la vitesse. Après avoir fait des captures d’écran et des captures téléchargeables cette semaine, Stadia a également ajouté la prise en charge 4K à sa version Chrome pour certains utilisateurs.

La fonctionnalité arrive quatre mois après le lancement du service en novembre, donc quelqu’un qui a été attiré dans Stadia par la promesse de jeux 4K sur son ordinateur pourrait être ennuyé que cela prenne autant de temps, d’autant plus qu’il s’agit d’une fonctionnalité Pro payante (la version gratuite se limite à 1080p). Néanmoins, les premières personnes sur Reddit rapportent qu’elles voient enfin un badge 4K dans leur moniteur de connexion dans la barre latérale Stadia, accessible dans le jeu via Shift + Tab. Bien que vous ayez généralement besoin d’une “excellente” connexion pour obtenir 4K, 9to5Google indique qu’il a également réussi à obtenir la résolution la plus élevée en travaillant sur une connexion “OK”.

Pour vérifier si Stadia prend déjà en charge 4K sur votre navigateur, assurez-vous que vous avez activé la «meilleure qualité visuelle» dans les paramètres d’utilisation et de performance des données de votre compte, accessible via votre avatar dans le coin supérieur droit de l’application du service de streaming. Ensuite, démarrez une partie et voyez si vous avez un badge 4K vert dans vos statistiques de connexion, comme illustré ci-dessous.

Les paramètres supplémentaires que vous voyez dans cette barre latérale proviennent de l’extension Stadia + Chrome.

Jusqu’à présent, Google n’a pas officiellement annoncé le déploiement, mais avec les premiers utilisateurs bénéficiant de jeux haute résolution, cela ne tardera peut-être pas. En janvier dernier, la société avait également promis de lancer prochainement un gameplay sans fil sur le Web via le contrôleur Stadia, donc j’espère que c’est le prochain élément de sa liste de tâches.