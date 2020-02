Stadia: Liste de tous les téléphones Android compatibles

Google s’est concentré sur sa propre gamme de téléphones Android pour le lancement de Stadia, mais il existe désormais un support pour les autres téléphones. La gamme la plus récente de Samsung et quelques autres sont désormais également compatibles. Google pourrait ajouter d’autres téléphones à l’avenir; Vous trouverez ci-dessous une liste complète des téléphones compatibles.

Tous les téléphones Android compatibles Stadia

Google

Samsung

Autre

Comment savoir si cela arrivera à tous les téléphones Android?

Actuellement Stadia sur toute la gamme de téléphones Pixel et sur de nombreux téléphones Samsung modernes. Il vous suffit alors d’une connexion Internet, d’un contrôleur compatible, d’une application Stadia, et vous êtes théoriquement prêt à partir.

Nous ne savons pas avec certitude si Stadia arrive sur tous les autres téléphones Android, mais à la sortie de la plate-forme, la société a déclaré que de nombreux appareils devraient fonctionner à l’avenir. Lors du discours principal de Google sur GDC 2019, le PDG de la société, Sundar Pichai, a déclaré: “Avec Google, vos jeux seront immédiatement détectables par 2 milliards de personnes sur un navigateur Chrome, Chromebook, Chromecast, Pixel. Et nous avons l’intention de prendre en charge plus de navigateurs et de plates-formes au fil du temps. . “

Bien qu’il n’ait pas mentionné d’autres téléphones Android par leur nom, c’est en raison du fait que tout smartphone doté d’une connexion LTE ou Wi-Fi décente devrait pouvoir utiliser Stadia, de peur que Google ne ferme une grande partie du marché. De plus, l’ajout de téléphones Samsung et de quelques autres nous laisse espérer que d’autres téléphones seront ajoutés au cours de l’année à venir.

Qu’en est-il des iPhones et iPads?

On ne sait pas actuellement si Stadia sera disponible sur les iPhones pour jouer. Bien que l’application Stadia soit disponible sur l’Apple Store, ce n’est pour le moment qu’un moyen de gérer Stadia sur d’autres appareils. L’avenir de Stadia sur iPhone est plus difficile à deviner que celui d’Android.

Et les tablettes?

Au lancement, Stadia est disponible sur les tablettes Chrome OS telles que la Pixel Slate. Google a noté que Stadia sera disponible sur “certains téléphones et tablettes”. Encore une fois, ceux-ci n’ont pas été mentionnés par leur nom et la liste peut s’étendre à l’avenir comme la liste des téléphones, mais nous savons qu’avec Stadia fonctionnant sur Chrome OS, il est possible de voir cette extension à d’autres tablettes de marque Google comme le Nexus.

Qu’est-ce qu’un moyen bon marché d’utiliser Stadia sans acheter un téléphone ou une tablette coûteux?

Si vous possédez un téléviseur intelligent comme près de la moitié des foyers américains, vous pouvez vous procurer le dernier Chromecast Ultra et commencer à diffuser des jeux sur votre téléviseur. Préparez-vous à jouer et partagez votre expérience de jeu alors que davantage de fonctionnalités Stadia sont déployées sur la plateforme disponible. Vous pouvez également jouer via un navigateur Web sur votre PC!

Dernières et meilleures

Pixel 4

Les téléphones Android se sont beaucoup améliorés.

Ceux qui sont à la recherche d’un nouveau téléphone voudront découvrir le Pixel 4, le plus récent et le plus grand de la série d’appareils Pixel. Ce qui le rend encore meilleur, c’est qu’il prend en charge le streaming de jeux Stadia afin que vous puissiez emporter vos jeux partout.