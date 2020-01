Stadia Pro ajoute Gylt et Metro Exodus à la liste des jeux gratuits de février, et réduit Mortal Kombat 11 de 60%

Le service de streaming de jeux Stadia de Google a démarré un peu lentement, mais Google a essayé de satisfaire les fondateurs avec des jeux gratuits et à prix réduit. Et ça colle avec cette stratégie. Il y a de nouveaux rabais et cadeaux aujourd’hui, bien que les jeux gratuits ne seront pas disponibles avant le 1er février.

Les premiers utilisateurs approchent de la fin de leurs essais Pro gratuits, mais Google espère probablement que certains jeux gratuits inciteront les gens à rester. Dans le passé, il a donné des titres comme Tomb Raider: Definitive Edition et Thumper. À partir de février, Gylt et Metro Exodus sont gratuits pour les abonnés Pro. Ajoutez-les simplement à votre bibliothèque et ils vous appartiendront pour toujours. Certains jeux existants reçoivent également de nouveaux contenus. Red Dead Online recevra le module complémentaire Moonshiners, et le point d’arrêt Ghost Recon de Tom Clancy propose l’événement Raids and Terminator.

Il existe également de nouveaux rabais sur les jeux en direct aujourd’hui. L’accord le plus important est Mortal Kombat 11, qui est tombé à 36 $ pour l’édition premium (54 $ de rabais) et 24 $ pour le régulier (36 $ de rabais). Just Dance est également en vente au prix de 29,99 $ (généralement 50 $), et Trials Rising est de 10 $ (généralement 25 $) pour l’édition régulière. L’édition Gold est de 16 $ (contre 40 $). Si Google n’obtient pas de nouveaux jeux bientôt, le catalogue entier sera gratuit ou à prix réduit.