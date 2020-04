Stadia Pro pour tout le monde signifie des jeux gratuits dès maintenant, ainsi que plus de nouvelles techniques

Votre résumé des nouvelles technologiques, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le jeudi 9 avril.

1. Stadia Pro est gratuit dès maintenant. Alors pourquoi pas?

Que devez-vous savoir de plus?

Ok donc: Google Stadia est désormais accessible à tous, et tout le monde peut obtenir Stadia Pro gratuitement pendant deux mois. Inscrivez-vous sur stadia.com ici.

Les détails:

Google a annoncé qu’il avait ouvert les portes de Stadia, permettant à tout le monde de jouer gratuitement à Stadia Pro pendant deux mois. Je ne saurais trop insister sur ce point, gratuitement. Vous n’avez pas besoin d’un contrôleur Stadia ou Chromecast ou d’une console ou d’un téléviseur ou d’un ordinateur haut de gamme ou quoi que ce soit. Un ordinateur portable ou un téléphone ou une tablette avec contrôleur / souris et clavier suffit. Votre ancien Macbook suffit, vous avez juste besoin de l’application sur votre appareil iOS ou Android pour commencer et du navigateur Chrome.

Pourquoi Stadia Pro?

Jeux gratuits qui n’ont pas besoin d’être téléchargés ou installés: Stadia Pro (gratuit) vous donne accès aux jeux inclus de Google, ce qui est généralement un bonus pour les membres Pro payants. C’est normalement 9,99 $ par mois.Ces jeux gratuits de Stadia incluent la Serious Sam Collection, Destiny 2, GRID, Thumper, et quelques autres pour un total de neuf, en ce moment.Google fait défiler les titres, mais si vous les avez acquis gratuitement ils restent libres. Je possède Stadia Pro depuis un certain temps et je possède Metro Exodus en cliquant simplement dans l’application quand elle était gratuite.Sinon, vous pouvez acheter d’énormes jeux comme Red Dead Redemption 2 et Doom Eternal et d’autres jeux et les jouer en seulement quelques-uns clics. (Mais vous devez payer.)

Pourquoi pas Stadia Pro?

Parce que ces jeux sont verrouillés sur Stadia, et le streaming de jeu n’est pas pour tout le monde si votre connexion Internet n’est pas bonne. Certaines personnes préfèrent acheter une copie physique de Red Dead sur Xbox ou PlayStation et la revendre ou la prêter à des amis.

Ou, il n’est tout simplement pas à votre disposition. Comme l’Australie. Désolé pour l’Australie, mais étant donné que c’est gratuit pour essayer, et pour faire l’expérience du streaming de jeu peut-être pour la première fois avec un jeu gratuit, je dois dire allez-y si vous pouvez l’obtenir. Vous pouvez participer à un jeu en moins de 15 secondes ou vous vous appelez Joey et vous détestez essayer des choses

Autres conseils utiles:

La diffusion de jeux en 4K a été interrompue pour le moment pour éviter la congestion du trafic Internet.Google Stadia n’est pas encore disponible dans tous les endroits du monde, mais dans la plupart des grands pays.Stadia n’est pas Netflix. Tout jeu que vous achetez vous appartient, que vous vous abonniez à Stadia Pro ou non.En outre, ce n’est pas comme Netflix en ce sens que si vous voulez jouer à Red Dead, vous devez payer.Une astuce cependant: vous pouvez obtenir un remboursement sur un jeu dans les 14 jours, si vous jouez moins de deux heures et ne trouvez pas que cela convient à vos goûts.La publication de Google sur r / stadia en a plus si vous en avez besoin de plus.

2. Fuite des estimations de prix de la série OnePlus 8: la tarification européenne commence à environ 719 €, mais il est difficile de savoir comment elle s’alignera avec la tarification américaine compte tenu des taxes et des tarifs de l’opérateur / de détail. (Autorité Android).

Sur cette note: comment le prix des téléphones OnePlus a changé au fil des ans par rapport à votre vieux copain, moi (Autorité Android).

