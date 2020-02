Stadia Pro vous permet d’économiser plus de 50% sur Borderlands 3 et NBA 2K20

Stadia Pro vous permet non seulement de bénéficier d’un accès gratuit à certains jeux vidéo, mais également de vous proposer occasionnellement des offres sur des titres que vous devez acheter en plus. À l’heure actuelle, Google propose deux jeux relativement récents, publiés en septembre de l’année dernière: les prix de Borderlands 3 sont réduits de 50% dans toutes les versions disponibles sur Stadia, à partir de 30 $, tandis que NBA 2K20 coûte 19,80 $, contre 60 $. Le Digital Deluxe 80 $ et le Legend Edition 100 $ ont également été réduits à 26,40 $ et 33 $, respectivement.

Les éditions Borderlands 3 Stadia sont actuellement encore plus chères que les offres comparables pour la PlayStation 4 ou Xbox One, mais au moins vous pouvez conserver le jeu même si vous annulez Pro, et vous n’avez pas besoin de dépenser de l’argent pour du matériel supplémentaire. Dans le cadre de son dernier patch, la version Stadia du jeu a enfin atteint la parité des fonctionnalités avec les versions PC et console. L’accord NBA 2K20 est cependant parfaitement compétitif avec les prix sur d’autres plateformes.

Pour profiter de l’offre, rendez-vous sur la boutique en ligne de Stadia ou dans la section Boutique de l’application du service de streaming. Vous devez également être l’heureux propriétaire de Stadia Founder’s ou Premiere Edition, car c’est actuellement le seul moyen d’accéder à la plate-forme.