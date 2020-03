Stadia recevra bientôt deux nouveaux jeux: le test de Turing et Relicta

La Serious Sam Collection n’est pas le seul jeu à venir à Stadia ce mois-ci. Google vient d’annoncer deux autres jeux qui agrémenteront sa plateforme de streaming de jeux “bientôt”; nous espérons que cela signifie au moins ce mois-ci. Les deux jeux sont des aventures de puzzle à la première personne avec de grandes vibrations de portail.

Le premier est Relicta, et dans celui-ci, vous incarnez un scientifique dans une base échouée sur la Lune. Voici comment Google le décrit:

Incarnez un physicien échoué sur une base lunaire abandonnée et pliez la gravité et le magnétisme à votre guise. Allez-vous vous précipiter ou allez-vous prendre votre temps pour démêler les intrigues de la politique orbitale du 22e siècle? Enterré dans les ténèbres éternelles se cache un secret qui pourrait prendre la vie de votre fille – ou changer le sort de l’humanité. Êtes-vous prêt à faire face aux conséquences de vos recherches?

Le second concerne un centre de recherche, un pistolet à énergie et une IA. Non, je ne parle pas de Portal, car ce jeu se déroule sur Europa. Et ça s’appelle Le Test de Turing.

Dans une histoire en évolution basée sur le besoin instinctif de l’humanité d’explorer, de protéger et de survivre, vous approfondirez le cœur de la croûte de glace d’Europe et découvrirez que les frontières entre l’homme et la machine commencent à s’estomper. Armé de l’outil de manipulation d’énergie (EMT), résolvez des énigmes pour ouvrir la voie à suivre en apprenant le véritable coût de la moralité humaine.

Google indique que les deux jeux seront bientôt disponibles pour les abonnés de Stadia, bien qu’une date exacte n’ait pas été fournie. D’autres jeux “à venir” incluent la série SteamWorld, Panzer Dragoon Remake, et plus encore. Plus tard dans l’année, vous devriez également vous attendre à voir les goûts de DOOM Eternal, Elder Scrolls Online et The Division 2.