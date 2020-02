Stanford vante un nouveau type de batterie flexible pour les appareils intelligents

Les sorciers de Stanford ont lancé un nouvel appareil magique qui stocke le pouvoir des dieux dans un morceau de chewing-gum, rapporte le Poudlard Daily.

C’est juste une plaisanterie. Cependant, ils ont fait une batterie flexible qui ressemble exactement à un morceau de chewing-gum. Jetez un oeil à la nouvelle thésaurisation électrique en action ci-dessous:

Il utilise un nouveau type de plastique comme électrolyte, ce qui lui permet d’être aussi flexible qu’il l’est. Le Stanford Engineering Magazine rapporte que la batterie a maintenu sa puissance, même lorsqu’elle a été «serrée, pliée et étirée à près du double de sa longueur d’origine», ce qui la rend idéale non seulement pour les situations où un appareil électronique peut être soumis à des tensions, mais aussi plus sûr, car il est moins susceptibles de «casser».

L’utilisation de ce nouveau type de polymère au lieu des électrolytes plus liquides que l’on trouve actuellement dans les batteries rend également l’ensemble moins inflammable. Sans composants fluides, il est difficile pour la batterie de provoquer une fuite, non?

Diffusion en direct du Super Bowl 2020: Comment regarder le gros match gratuitement

Les chercheurs de Stanford qui ont développé la technologie – David Mackanic, Zhenan Bao et Yi Cui – pensent que le domaine en plein essor des vêtements et des vêtements intelligents est l’application parfaite pour leur nouvelle batterie: “Jusqu’à présent, nous n’avions pas de source d’alimentation qui pouvait s’étirer et plier la façon dont notre corps fait, afin que nous puissions concevoir des appareils électroniques que les gens peuvent porter confortablement. “

Un autre cas d’utilisation possible serait d’alimenter des moniteurs de fréquence cardiaque et d’autres capteurs médicaux qui pourraient présenter des conceptions plus flexibles mieux adaptées aux courbes et aux contours de notre corps.

Il reste cependant du travail à faire. Le prototype actuel n’est que miniature et a la moitié de la densité d’énergie d’une batterie conventionnelle – c’est-à-dire qu’il ne peut stocker que la moitié de la puissance d’une batterie conventionnelle de même taille et de même poids. La prochaine étape importante pour les développeurs de cette batterie flexible est à la fois d’augmenter sa densité d’énergie et de créer de plus grandes variantes afin d’améliorer la durée de vie globale de la batterie.

Dans une déclaration à TechRepublic, Mackanic a déclaré qu’il pourrait s’écouler de 12 à 18 mois avant que les chercheurs soient en mesure de fournir aux fabricants un produit fini certifié à la fois sûr et capable d’être produit à grande échelle.

Non, le Huawei P40 Pro n’aura pas de batterie graphène

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.