Star Wars Jedi: Fallen Order: The Ultimate Guide

Star Wars Jedi: Fallen Order nous a finalement donné l'expérience solo que nous recherchions depuis des années. Si vous êtes l'un des nombreux à l'avoir récupéré et que vous vous lancez dans le jeu – ou si vous essayez votre difficulté Jedi Grandmaster – nous avons quelques guides et astuces pour rendre votre voyage aussi fluide que possible tout au long du galaxie. Maintenant, allez-y et devenez un Jedi.

Dans notre revue, nous avons appelé Star Wars Jedi: Fallen Order "le jeu Star Wars que nous attendions tous" et "une aventure magistrale de Star Wars".

Utilise la force

Star Wars Jedi: Fallen Order

Gardez les Jedi en vie après l'Ordre 66.

Entrez dans la peau de Padawan Cal Kestis alors qu'il échappe aux enquêteurs qui traquent les Jedi dans toute la galaxie. Utiliser la Force peut vous révéler, mais cela pourrait aussi être la seule chose qui vous sauvera la vie.

C'est une grande galaxie, et Star Wars Jedi: Fallen Order a beaucoup à offrir en termes d'exploration, de personnalisation et de combat. Que vous souhaitiez obtenir le sabre laser le plus cool possible ou que vous vouliez en savoir un peu plus sur les différents types d'ennemis que vous pouvez rencontrer, ne cherchez pas plus loin. Lisez ce dont vous aurez besoin pour bien démarrer votre aventure.

Comment battre chaque boss en difficulté Jedi Grandmaster

Star Wars Jedi: Fallen Order ressemble beaucoup à Dark Souls. Les patrons sont impitoyables et il y a peu de place pour l'erreur. Cela sonne doublement vrai lorsque vous jouez en difficulté Jedi Grandmaster. Votre timing sur les parades et les blocs doit être précis de peur qu'un ennemi ne vous tue en quelques coups. Nous avons des guides sur la façon de vaincre chaque boss du jeu sur cette difficulté, cela devrait donc vous faciliter la vie. Mais ne vous y trompez pas, vous serez toujours prêt à relever un défi.

Utilise la force

Star Wars Jedi: Fallen Order

Gardez les Jedi en vie après l'Ordre 66.

Entrez dans la peau de Padawan Cal Kestis alors qu'il échappe aux enquêteurs qui traquent les Jedi dans toute la galaxie. Utiliser la Force peut vous révéler, mais cela pourrait aussi être la seule chose qui vous sauvera la vie.