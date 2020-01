Steam pour Chrome OS rendrait les Chromebox encore plus impressionnants

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Il était une fois un PC de petite taille que l’on pouvait acheter appelé SteamBox. Il a été conçu pour être branché à votre téléviseur et vous donner accès aux près de 40000 jeux de la boutique Steam de Valve.

J’ai acheté une SteamBox. Cela a fonctionné étonnamment bien jusqu’à ce que je l’aie essayé d’installer Windows 7.

Après plusieurs réinventions et une porte tournante de partenaires, la seule façon de trouver une SteamBox aujourd’hui est de chercher un modèle d’occasion très cher sur eBay ou Amazon. C’était vraiment dommage, car l’idée était bonne – un moyen peu coûteux de faire entrer Steam dans votre salon. Tout ce dont Valve avait besoin, c’était d’un partenaire aux poches profondes et qui n’avait pas peur de continuer à s’y plonger.

Bonjour, Google.

C’est la première chose à laquelle j’ai pensé quand il a été révélé que Google pourrait essayer de travailler avec Valve pour créer un client Steam Chrome natif. Vous pouvez installer Steam sur presque tous les appareils Chrome OS en ce moment si vous souhaitez activer les applications Linux, mais l’expérience est vraiment mauvaise. Et Google a déjà montré qu’il travaille sur des choses qui peuvent rendre cette expérience tellement meilleure.

Il y a beaucoup de Chromebooks et Chromebox et Chromebits et ce qui ne va pas dans la nature, mais presque tous sont des modèles moins chers aux spécifications inférieures. Vous pouvez également installer Steam sur la plupart d’entre eux, mais l’expérience est encore pire que sur quelque chose de plus puissant. C’est ce que Google doit améliorer.

Pour ce faire, vous activez l’accélération matérielle lors de l’exécution des applications Linux. Google y travaille déjà, car il veut vraiment une accélération GPU et une machine virtuelle Android qui vaut vraiment la peine d’être exécutée dans la version Linux d’Android Studio sur Chrome.

Google a besoin que l’accélération matérielle fonctionne dans les applications Linux pour Chrome s’il veut que les développeurs l’utilisent réellement.

Une fois que cela se produit, de meilleurs GPU doivent apparaître qui n’augmentent pas trop le prix. Quelqu’un dépenserait probablement 50 $ à 75 $ supplémentaires sur un Chromebook s’il pouvait mieux jouer à des jeux Steam, mais seuls les dédiés (ou imprudents?) Sont prêts à dépenser 1000 $ ou plus sur un Chromebook. Cela se produit également grâce à une collaboration avec AMD.

L’AMU APU (Application Processing Unit) n’est pas si différent du processeur Intel (Central Processing Unit) mais il sacrifie un peu de puissance de calcul en échange de meilleures performances graphiques. Mais seulement si c’est supporté.

La Radeon R4 n’est pas un GPU qui brûle dans une grange, mais c’est beaucoup mieux que pas de GPU du tout.

Il est pris en charge lors de l’utilisation native de Chrome OS et vous pouvez acheter un Chromebook avec un APU AMD A-series et des graphiques Radeon R4 dès maintenant auprès d’Acer.

Avec un peu d’aide de Valve – qui aimerait trouver plus de façons d’intégrer Steam dans plus de produits – il n’est pas difficile de voir une version de Steam que vous pouvez télécharger et installer sur votre Chromebook ou Chromebox sans activer quoi que ce soit supplémentaire. Avec la prise en charge d’une accélération décente du GPU, la plupart des jeux Linux de Steam seraient au moins jouables, sinon géniaux. Great nécessite le travail des développeurs de jeux réels, comme nous l’avons vu depuis Stadia.

En parlant de Stadia …

Qu’en est-il de tout ce jeu de cloud computing?

Steam est comme le contraire de Google Stadia.

Google est une société cloud et ne veut rien de plus que de stocker toutes vos données dans son cloud où il peut anonymiser et analyser à mort. Les nerds vont nerd – surtout quand ça rapporte des milliards de dollars. Mais qu’y a-t-il de mal à faire deux choses à la fois?

La vapeur est ce que Stadia serait si nous étions dans Bizarro World.

Google et Valve travaillant ensemble pourraient extraire des données bien plus que Google seul à travers Stadia. Les utilisateurs qui souhaitent télécharger une copie d’un jeu qu’ils ont acheté peuvent le faire via Steam. Les FAI qui limitent vos données mensuelles parce qu’ils sont gourmands / mauvais / les deux (je vous regarde, Comcast) ne sont pas un problème si vous ne diffusez pas vos jeux et ne les mangez pas tous la première semaine du mois.

Mettre des jeux Steam sur les Chromebooks et Chromebox signifie que tout le monde y gagne, surtout Google et Valve, ce qui signifie que les deux sont incités à le faire.

Peut-être que je me demande à voix haute ou que j’ai un flash-back qui me fait penser à tout le looney. Mais j’ai peut-être raison aussi. Si quelque chose se produit qui me permet de jouer plus facilement à des jeux AAA sur l’ordinateur portable que j’aime déjà ou à une console bon marché sans étiquette Sony ou Microsoft à l’arrière, je suis tout à fait d’accord.

Si ça marche à moitié, je suis content. Si cela me permet de diffuser Skyrim, fais attention, Twitch.

Faites en sorte que je puisse jouer à Skyrim sur une Chromebox et je vais le diffuser en direct toute la journée, tous les jours, et devenir l’un de ces célèbres streameurs Twitch qui font beaucoup d’argent à dépenser pour acheter plus de jeux.

Quelle? Un homme peut rêver.

