SteelSeries Stratus Duo vs SteelSeries Stratus XL: Lequel devriez-vous acheter?

Le Stratus Duo est un contrôleur raffiné et confortable qui se connecte également aux PC avec le dongle USB inclus. C’est le meilleur des deux mondes – un contrôleur pour Android et PC.

36 $ sur Amazon

Avantages

Conception ergonomique confortable

La batterie rechargeable offre plus de 20 heures de jeu

Comprend un dongle USB pour les jeux PC sans fil

Les inconvénients

Charges via Micro-USB

Les boutons du système encastrés sont plus difficiles d’accès

Le SteelSeries Stratus XL est toujours un excellent choix pour les joueurs Android – un contrôleur bien conçu à un prix avantageux. Mais c’est vraiment uniquement pour les joueurs Android. De plus, il n’a pas de batterie rechargeable.

26 $ chez Amazon

Avantages

Vous obtenez 40 heures d’autonomie avec deux piles AA

Conception lisse et sinueuse mieux pour les petites mains

Les boutons sont plus clairement étiquetés

Les inconvénients

Les batteries ne sont pas bon marché

Se connecte uniquement via Bluetooth

SteelSeries propose actuellement deux excellents contrôleurs conçus pour Android. Chacun offre des dispositions de boutons et de baguettes presque identiques, mais des façons radicalement différentes de garder les choses chargées. Dans l’ensemble, le Stratus Duo est la nouvelle version et regorge de fonctionnalités, mais le Stratus XL a encore beaucoup à faire – tant que vous avez un stock de piles AA.

Lequel est bon pour toi?

Il existe trois principales différences entre le Stratus Duo et le Stratus XL: le prix, les capacités de la batterie et le dongle USB du Duo. Le Duo coûte 10 $ de plus que le XL et comprend une batterie lithium-ion rechargeable qui peut être rechargée pendant que vous jouez. Il est également livré avec un dongle USB qui crée une connexion sans fil 2,4 GHz entre le contrôleur et votre PC ou ordinateur portable.

Le Stratus XL utilise de vieilles piles AA ordinaires qui durent généralement deux fois plus longtemps qu’un Duo complètement chargé, donc à cet égard, il pourrait être le meilleur contrôleur pour les voyages – il est généralement plus facile d’échanger quelques piles que d’attendre sur votre contrôleur pour recharger.

SteelSeries Stratus Duo

SteelSeries Stratus XL

Prix

36 $

26 $

Dimensions

150 mm x 110 mm x 63 mm

150 mm x 110 mm x 64 mm

Poids

245g

288g

Bluetooth

Oui

Oui

USB sans fil

Oui

Non

Batterie rechargeable

Oui

Non

En termes de conception globale, il n’y a pas beaucoup de différences entre le Stratus Duo et le Stratus XL, sauf si vous commencez à nitpick – alors passons à la nitpicking!

Les boutons d’épaule et de déclenchement du Stratus Duo sont légèrement profilés, ce qui facilite la recherche de vos doigts. Bien que les deux contrôleurs ne disposent d’aucune sorte de commutateurs de déclenchement de cheveux, les déclencheurs du Duo ont des distances de déplacement considérablement plus courtes, ce qui est particulièrement important pour les tireurs à la première personne.

Le Stratus XL est le contrôleur le plus lourd, mais les poignées de la paume sont plus élégantes et probablement mieux adaptées aux petites mains. Les boutons du visage sont clairement marqués par rapport au look tout noir du Duo, ce qui fait du Stratus XL le meilleur choix pour les jeunes joueurs.

Le SteelSeries Duo est nettement plus fonctionnel, tandis que le Stratus XL est toujours un contrôleur Bluetooth plus simple.

Je n’aime pas que l’interrupteur d’alimentation du XL se trouve sous le compartiment à piles à l’arrière. Il y a eu beaucoup trop de fois où j’ai laissé le contrôleur allumé pendant des heures, ce qui était généralement bien parce que le contrôleur prend en charge une excellente autonomie de la batterie, mais je suis presque sûr que ce n’est pas ainsi que SteelSeries voulait que les joueurs utilisent cette batterie supplémentaire la vie. Le Duo a tous les commutateurs et boutons d’appariement en haut du contrôleur, ce qui est infiniment plus pratique.

Dans l’ensemble, ce sont deux contrôleurs vraiment bien conçus, le Duo étant conçu pour la double tâche de se connecter à votre téléphone pour les jeux mobiles, puis de passer en mode sans fil 2,4 GHz avec le dongle inclus pour les jeux sur PC. Le Stratus XL est principalement axé sur Android et fonctionne plus longtemps sur des piles AA, ce qui pourrait être positif ou négatif en fonction de votre utilisation.

Idéal pour Android et PC

SteelSeries Stratus Duo

Pour ceux qui rebondissent entre Android et les jeux PC

Le Stratus Duo est un contrôleur raffiné et confortable qui se connecte également aux PC avec le dongle USB inclus.

Règles de la vieille école

SteelSeries Stratus XL

Faites le plein de ces AA

Le SteelSeries Stratus XL est toujours un excellent choix pour les joueurs Android – un contrôleur bien conçu à un prix avantageux.

