Suivez votre forme physique avec 50 $ de rabais sur la Fitbit Versa 2

Si vous avez pris une résolution axée sur la forme physique pour la nouvelle année, vous aurez peut-être besoin d’un bon moyen de la suivre. Il y a des tonnes de trackers de fitness mais pas tous fonctionnalités avancées d’une smartwatch. Le Fitbit Versa 2 fait, et il dispose de nombreuses améliorations sur l’original ainsi qu’un 50 $ d’économies en ce moment.

L’une des améliorations les plus notables du Fitbit Versa 2 est la qualité de construction. Fitbit a abandonné l’écran LCD au profit d’un écran AMOLED. Fitbit a affiné le écran en verre et corps en aluminiumet il n’y a plus qu’un bouton au lieu de deux. Fitbit Pay est désormais standard vous pouvez également vous arrêter pour une séance d’entraînement Gatorade sans avoir à porter votre portefeuille.

Le Fitbit Versa 2 dispose également meilleur suivi de la condition physique à travers le conseil d’administration. Vous pouvez suivre vos pas, la distance, les calories et la fréquence cardiaque avec une précision fiable. Fitbit a également ajouté exercice basé sur les objectifs pour vous aider à travailler avec une cible à atteindre. La Versa 2 ne dispose pas d’un GPS intégré mais le capteur de fréquence cardiaque vous permet d’utiliser le Score de sommeil tant attendu fonctionnalité.

Fitbit Versa 2 en un coup d’œil:

L’écran AMOLED et les composants internes améliorés offrent jusqu’à cinq jours d’autonomie de batterie.Un meilleur suivi de la condition physique vous aide à définir des objectifs et à vous entraîner avec un objectif.Vous pouvez utiliser le capteur de fréquence cardiaque pour obtenir votre score de sommeil et surveiller votre activité la nuit.Contrôlez votre compte Spotify et ajoutez jusqu’à 300 chansons directement sur votre montre.

Le Fitbit Versa 2 a un valeur au détail de 200 $ mais vous pouvez économiser 50 $ sur Amazon pour une durée limitée. Cela fait l’une des montres Fitbit les plus avancées à seulement 149,99 $ en ce moment. Il a une cote de 4,3 étoiles de plus de 7000 aviset de nombreuses options de couleurs sont disponibles.

Nous ne savons jamais quand les offres Amazon prendront fin, alors dirigez-vous vers l’accord via le widget ci-dessous.

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.