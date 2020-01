Suivez votre forme physique avec le SmartFit Pal pour 84% de réduction

Vous avez peut-être commencé à perdre de vue vos résolutions axées sur le fitness, mais c’est toujours le bon moment pour travailler sur votre santé. Parfois, vous avez juste besoin d’un peu d’encouragement et d’aide pour le suivi. Vous pouvez revenir sur le chariot de remise en forme avec une montre SmartFit Pal pour seulement 30 $.

En plus d’être un tracker de fitness, le SmartFit Pal possède de nombreuses fonctionnalités d’une montre intelligente, vous pouvez donc faire plus que simplement compter les étapes. Par exemple, vous pouvez également contrôler votre musique et prendre des photos sur votre smartphone via la montre. Il a un Écran OLED pour suivre vos exercices et une longue durée batterie pouvant durer jusqu’à 120 heures en pause.

Si vous avez besoin d’un petit coup de pouce technologique, il se combine également avec une application sur votre téléphone pour faciliter le suivi. Ne vous inquiétez pas si vous laissez votre téléphone derrière vous, la montre vous alerte quand tu as plus de 50 pieds.

La montre SmartFit Pal en un coup d’œil:

Regardez et suivez vos exercices via l’écran OLED.Contrôlez votre musique et prenez des photos directement depuis la montre.Portez pendant que vous nagez grâce à l’indice de résistance à l’eau IP67.La batterie dure jusqu’à 40 heures ou 120 heures en veille.Une fonction anti-perte vous avertit lorsque vous êtes à plus de 50 pieds de votre téléphone.

Le SmartFit Pal a un valeur au détail de plus de 190 $ mais tu peux économisez 84% sur la vente au détail maintenant. Il est disponible sur TechDeals pour seulement 29,99 $. Quel meilleur moment pour économiser de l’argent et se recentrer sur votre forme physique personnelle?

