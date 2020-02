Summer Catchers, The House of Da Vinci 2 et Pachoink!

Bienvenue dans le tour d’horizon des nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérés la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai un magnifique auto-runner 2D de Noodlecake Studios, la suite tant attendue du jeu d’évasion The House of Da Vinci, et un jeu d’arcade agréable qui mélange Pachinko avec un casse-brique. Alors sans plus tarder, voici les jeux Android les plus notables sortis durant la semaine du 17 février 2020.

Veuillez attendre que cette page se charge complètement pour voir les widgets, qui incluent les notes et les informations sur les prix.

Vous recherchez les éditions précédentes de Roundup? Trouvez-les ici.

Jeux

Capteurs d’été

Couverture de la police Android: Le jeu d’aventure indépendant Summer Catchers arrive enfin sur Android (mise à jour: sortie maintenant)

Summer Catchers est un magnifique auto-runner de Noodlecake Studios et c’est un portage du jeu PC sorti sur Steam l’année dernière. La version Android publiée cette semaine est également une version premium, ce qui signifie qu’il n’y a pas de publicités ou d’achats intégrés pour interrompre votre plaisir avec le titre. Donc, si vous êtes un fan de coureurs automatiques similaires à Alto’s Adventure, vous voudrez certainement vérifier Summer Catchers.

Monétisation: 3,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

La maison de Da Vinci 2

Couverture de la police Android: Aventure de puzzle en 3D The House of Da Vinci 2 est disponible sur le Play Store

The House of Da Vinci 2 est la suite de l’original The House of Da Vinci, un jeu d’évasion dans la même veine que la série The Room. Cela signifie que vous passerez votre temps à résoudre des énigmes pour faire avancer l’histoire, et cette fois-ci, l’histoire offre une expérience de voyage dans le temps fantaisiste où vous assisterez à une série d’événements mystérieux qui conduiront à la plus grande découverte de l’histoire humaine. Donc, si vous souhaitez découvrir ce qu’est cette découverte, vous devrez jouer à travers cette excellente suite remplie de puzzles.

Monétisation: 4,99 $ / sans publicité / sans IAP

La quête – Héros de Lukomorye V

La série Quest RPG a reçu de nombreuses extensions autonomes au fil des ans, et Hero of Lukomorye V est le dernier à débarquer sur le Play Store. Comme toutes les autres extensions, vous pouvez les jouer seules, même si vous ne possédez pas le titre original de The Quest, mais si vous possédez l’original, vous voudrez vous assurer que votre personnage est au niveau 80 pour aborder le contenu de cette extension.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Pachoink!

Pour une raison quelconque, j’ai un faible pour les jeux Pachinko malgré leurs racines de jeu. Pachoink est un titre qui prend le plaisir de laisser tomber des balles dans une machine pour voir où elles vont, et il accélère ce mécanicien pour créer un jeu qui combine Pachinko avec la joie d’un briseur de briques. Donc, si vous aimez les jeux comme Alleyway et que vous aimez aussi le caractère aléatoire de Pachinko, alors c’est bien le jeu pour vous.

Monétisation: 3,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Esprits de la forêt d’Anglerwood

Spirits of Anglerwood Forest est un beau jeu d’aventure où vous vous lancerez dans une quête à travers les bois, pour finalement retrouver vos parents, qui ont mystérieusement disparu. Vous utiliserez la lumière comme un mécanicien pour vous protéger la nuit, ce qui signifie que chaque nuit, vous devrez allumer toutes les lanternes dans les bois que vous explorez, le tout afin que vous puissiez voyager plus profondément dans la forêt à la recherche de vos parents.

Monétisation: 3,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Silmaris – jeu de société stratégique et aventures textuelles

Silmaris est un jeu de société basé sur du texte pour l’ère numérique, et comme la plupart des jeux de cette nature, l’histoire et la chance jouent un grand rôle dans votre plaisir. Alors oui, alors que c’est un jeu qui dépend beaucoup de vos lancers de dés, c’est ce mécanisme même qui rend le jeu si agréable à jouer, car vous ne savez jamais comment les choses vont bouger, peu importe le nombre de fois que vous avez joué .

Monétisation: 4,49 $ / pas de publicité / pas de PAI

Réparer mon jouet

Fix My Toy est un jeu de puzzle décontracté qui consiste à réparer des jouets pour enfants. Tout comme un enfant remettrait à un adulte un jouet cassé à réparer dans la vie réelle, vous passerez votre temps à réparer des jouets dans ce jeu. Les commandes sont simples, appuyez simplement sur l’écran pour allumer chaque pièce de jouet au centre, et si vous alignez chaque pièce sans erreur, le jouet entier sera réparé. C’est une configuration simple basée sur le timing, et c’est à peu près tout ce qu’il y a à voir.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Boxe Physique 2

Boxing Physics 2 est une version à accès anticipé de Hero Craft, et soi-disant une sorte de suite, pas que je puisse trouver le premier titre sur le Play Store. À l’heure actuelle, il s’agit d’un jeu de combat assez simple qui ne propose que quelques mouvements, comme le saut et le coup de poing. Le but, bien sûr, est d’abattre vos ennemis avant qu’ils ne vous assomment, ce qui peut être une joie à regarder pendant que votre personnage se débat, mais frustrant de contrôler tout de même.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 1,99 $ pièce

Traffix 3D

Traffix 3D est un jeu de simulation de gestion du trafic minimal où éviter les accidents est votre objectif. Cela signifie que vous devrez diriger le trafic en tenant votre doigt sur l’écran pour chronométrer les feux de circulation du titre. Il convient également de mentionner que cette version est dérivée du titre Traffix des jeux Infinity, mais a été modifiée pour transformer le jeu en une version gratuite qui contient des achats intégrés. Donc, publier clairement des titres premium n’est pas toujours la clé du succès sur le Play Store.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 2,99 $ pièce

Académie du Chaos

Chaos Academy est le dernier jeu de cartes gratuit à arriver sur le Play Store, bien qu’il s’agisse d’une version à accès anticipé, car pourquoi sortir un produit fini. Bien sûr, les achats in-app du titre sont déjà en ligne, donc malgré le développeur admettant librement que le gameplay n’est pas encore prêt, mon Dieu, la monétisation du jeu l’est certainement. Gee, je me demande pourquoi ce serait? C’est presque comme si le gameplay de ce jeu de cartes n’avait pas d’importance du tout et n’existait que pour pousser les gens à dépenser de l’argent.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 59,99 $

CHRONIQUE XROSS

Xross Chronicle est l’un des rares RPG Gacha sortis cette semaine, et celui-ci est centré sur la collecte de fantômes afin que vous puissiez combiner leurs pouvoirs avec votre équipe humaine afin de déclencher une destruction maximale contre vos ennemis. Le gameplay ressemble à celui de n’importe quel RPG free-to-play, et donc grimper une tour grâce au jeu automatique constituera la majorité de votre voyage lorsque vous monterez de niveau dans votre équipe.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

Crystalborne: Heroes of Fate

Crystalborne: Heroes of Fate est le dernier RPG basé sur une collection générique à débarquer sur le Play Store, et ce n’est même pas un jeu de gacha prometteur, avec de nombreuses critiques pointant vers une profondeur et une personnalisation nulles, sans parler des coûts toujours croissants marqués comme “équilibrage” et performances horribles. Oui, Crystalborne: Heroes of Fate est l’exemple parfait de toutes les tactiques louches qui ruinent les jeux mobiles, et elles ont clairement été précipitées sur le marché.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Jeu de cartes épique

Epic Card Game est le dernier constructeur de deck de stratégie à atterrir sur le Play Store, et il propose des matchs rapides, un thème fantastique, et a été conçu par les joueurs de Hall of Fame Magic Rob Dougherty et Darwin Kastle. Malheureusement, le titre n’est toujours pas poli et ressemble plus à la première tentative de quelqu’un de concevoir un jeu mobile au lieu d’un compétiteur Magic valable, alors attendez-vous à plus de quelques aspérités. Bien sûr, les développeurs ont réussi à compléter le système de monétisation, ce qui devrait inciter les gens à se focaliser sur ce titre.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Doh de la guerre mondiale: JcJ en temps réel

World War Doh est la dernière version de Jam City et est essentiellement un clone de Clash Royale. Je veux dire, pourquoi quelqu’un voudrait-il vraiment trouver un titre original alors qu’il est si facile de copier tout le monde. Bien sûr, les clones semblent être le pain et le beurre de Jam City en copiant systématiquement les jeux réussis afin de gagner rapidement de l’argent. Parlez de plaisir. Merci Jam City!

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Harvest Town

Eh bien, je suppose que ce n’était qu’une question de temps avant que quelqu’un clone Stardew Valley afin de pouvoir le bourrer d’achats intégrés, et Avid.ly a donc publié Harvest Town. Comme vous pouvez le voir, le jeu ressemble beaucoup à Stardew Valley, qui était lui-même une interprétation de fan de la série Harvest Moon. Bien sûr, Harvest Town n’est pas une lettre d’amour pour les fans d’un genre de niche comme Stardew Valley et est plutôt une approche générique du style qui souffre de problèmes de traduction tout en faisant peu pour expliquer ses mécanismes, laissant les joueurs confus le plus souvent. Le titre est également bourré d’achats intégrés, donc vraiment, vous feriez mieux de dépenser 8 $ pour acheter Stardew Valley que de gérer la monétisation et le manque de vernis dans cette version.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Tir pas cher

Cheapshot est un jeu GPS multijoueur, et il vient d’entrer dans une première version bêta sur Android. Cela signifie que les performances ne sont peut-être pas encore les meilleures, bien que ce qui existe montre que le jeu soit prometteur, d’autant plus qu’il est déjà populaire sur iOS. Plus ou moins, il s’agit d’un jeu basé sur la localisation qui consiste à faire pousser des plantes numériques pour gagner de l’argent, et vous feriez mieux de croire que des guerres de plantes à grande échelle auront lieu sur une carte du monde réel si vous mettez en colère la mauvaise faction.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 3,99 $ à 99,99 $

Idle Arena – Clicker Heroes Battle

Ugh, juste ce dont nous avons besoin, encore un autre jeu inactif et un jeu générique pour démarrer. Idle Arena offre exactement ce à quoi vous vous attendez, avec sa mécanique gacha, son art ennuyeux et sa mouture infinie. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi quelqu’un gaspillerait jamais de l’argent sur un titre comme celui-ci, et pourtant, de plus en plus continuer à atterrir sur le Play Store. Donc, si vous avez envie de jeter de l’argent pour jouer au dernier jeu générique inactif qui ne nécessite même pas la contribution du joueur, je suppose que Idle Arena est tout aussi inutile que ses concurrents.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 4,99 $ à 99,99 $

Connaissez-vous une nouvelle application digne? Faites le nous savoir!

Si vous avez une demande en tête pour le prochain numéro du tour d’horizon, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail et à nous le faire savoir.

Important: il y a 2 exigences pour que l’application soit prise en compte, listées ci-dessous.

la date de lancement de l’application ne doit pas dépasser 2 semaines

il doit être original, révolutionnaire, bien révisé, intéressant, amusant, etc. – la crème de la crème

Maintenant, si et seulement si les conditions ci-dessus sont remplies, envoyez un e-mail à cette adresse: [email protected].

1 placement sponsorisé par semaine est disponible (votre application sera présentée en haut et marquée comme sponsorisée) – veuillez nous contacter pour plus de détails.