Super affaire: prenez le OnePlus 6T déverrouillé pour 299 $

OnePlus a longtemps fabriqué des téléphones avec des spécifications phares à des prix plus proches de ceux de milieu de gamme, et maintenant le OnePlus 6T est plus abordable que jamais. Woot le propose tout neuf et débloqué pour seulement 299 $ en ce moment.

Le OnePlus 6T a été l’un des premiers appareils à disposer d’un capteur d’empreinte digitale intégré et d’une très petite encoche pour la caméra avant. Vous le remarquez à peine en haut du grand écran optique AMOLED de 6,41 pouces avec un rapport écran / corps de 86%.

En interne, il contient une puce Snapdragon 845, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Bien que le OnePlus 6T n’ait pas de charge sans fil, la capacité de charge rapide de 20 W est une bonne touche. Vous pouvez recharger complètement la batterie de 3700 mAh en moins de 90 minutes et reprendre votre journée.

Vous pouvez capturer tous les détails nets sur la double caméra 20MP et 16MP avec la stabilisation optique d’image et la fonction Nightscape. Le selfie-shooter contient également un objectif 16MP et un éclairage de studio pour des portraits parfaits.

Cette offre concerne la version déverrouillée du OnePlus 6T afin que vous puissiez l’apporter au transporteur en qui vous avez déjà confiance. Découvrez les détails via le widget ci-dessous.

OnePlus 6T – Déverrouillé

