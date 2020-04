Super, maintenant le coronavirus ruine aussi les fraises – .

Les producteurs de fraises ont vu la demande de leurs produits chuter à la suite de la pandémie de coronavirus.

Près de 25 millions de livres de fraises seront probablement jetées chaque semaine pendant le pic de la saison des récoltes.

La nouvelle pandémie de coronavirus a touché à peu près toutes les industries possibles. Il a contraint des magasins et des restaurants à fermer, des écoles et des collèges fermés, et même la NASA travaille maintenant à domicile. Avec tout cela à l’esprit, il ne devrait probablement pas être surprenant que le marché de la fraise soit en ruine, mais cela me déprime sérieusement.

Les fraises – vous savez, la plus délicieuse de toutes les créations de Mère Nature – sont en grand danger. Les restaurants n’en veulent pas parce qu’ils ne peuvent pas les utiliser, et les autres acheteurs qui les utilisent dans une variété de produits alimentaires n’en ont pas besoin pour le moment non plus. C’est une apocalypse à la fraise et ça se passe juste sous nos yeux.

Quiconque a acheté des fraises à l’épicerie sait qu’elles se gâtent très rapidement. Si vous ne mangez pas ces délicieuses gâteries rouges dans les 24 heures, vous pourriez tout aussi bien ne pas vous embêter. Avez-vous déjà oublié que vous avez acheté des fraises et que vous les avez trouvées dans votre réfrigérateur ou sur le comptoir trois jours plus tard? C’est comme s’ils étaient tombés dans une distorsion temporelle et vieillis un an pour chaque heure que vous les avez laissés assis. Des trucs incroyables.

Quoi qu’il en soit, la saison des baies est à nos portes, et avec une énorme part de la tarte aux fraises manquante, des millions et des millions de livres vont être perdus. Les estimations varient, mais on pense que jusqu’à 30% des fraises qui seront récoltées cette saison ne seront jamais vendues.

Comme le rapporte LAist, 2,5 milliards de livres de fraises ont été récoltées en 2018. En supposant que ce nombre n’a pas beaucoup changé en seulement deux ans, cela signifie que près de 25 millions de livres de fraises seront gaspillées chaque semaine pendant le pic de la saison des récoltes . Oui, vous avez bien lu: 25 millions de livres par semaine. Disparu. Trashed. Perdu.

La petite bribe de bonnes nouvelles dans tout ce chaos de baies est que les distributeurs vont essayer d’envoyer autant de baies que possible dans les épiceries, et avec autant d’extras, ils veulent également envoyer les fruits aux banques alimentaires. Malheureusement, comme mentionné précédemment, les fraises se détériorent si vite que vous pouvez pratiquement les regarder pourrir, donc ça va être un défi majeur.

Peu importe ce qui arrive aux fraises, les agriculteurs et les distributeurs en subiront les conséquences les plus graves. Le gouvernement américain fait ce qu’il peut pour soutenir l’économie alors que la pandémie se profile, mais distribuer de l’argent de stimulation à tous ceux qui en auront besoin (pas seulement les producteurs de fraises mais, enfin, à peu près toutes les entreprises du pays en ce moment) est une logistique cauchemar avec peu de garanties.

Donc, si vous voyez des fraises sur les étagères de votre épicerie locale, faites votre part et ramassez-en. Assurez-vous simplement de les manger avant de rentrer à la maison, car ils seront probablement déjà mauvais d’ici là.

