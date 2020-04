Supposons que le Moto G8 Power Lite fuit, possède un appareil photo de moins que le G8 Power (mise à jour: rendus corrects)

Le plus récent lot de téléphones Moto G de Motorola n’a pas encore été mis sur le marché, mais au moins nous savons exactement ce que le Moto G Stylus et le Moto G Power nous réservent lorsqu’ils seront enfin en vente. Cependant, l’une des plus récentes inconnues à avoir apparemment fuit est un petit quelque chose appelé le Moto G8 Power Lite. Et, à part quelques photos, nous n’en savons pas grand-chose.

Rendus corrects

Leakster Roland Quandt a révélé qu’il avait confondu les rendus précédents avec le G8 Power Lite – ils ne sont que le G Power normal. Il a également partagé les rendus corrects du G8 Power Lite, qui affichent une magnifique couleur dégradée bleue, trois caméras, ce qui semble être un haut-parleur arrière ado, une encoche en forme de goutte d’eau sur l’écran et une prise casque 3,5 mm sur le dessus. Nous ne savons pas encore grand-chose sur les spécifications de l’appareil.

Vous pouvez trouver l’original, désormais incorrect, ci-dessous.

Ces photos proviennent de Roland Quandt de WinFuture sur Twitter et montrent un téléphone qui ressemble beaucoup au Moto G8 qui a été divulgué fin janvier.

Motorola Moto G8 Power Lite. pic.twitter.com/4WiKSWG4eX

– Roland Quandt (@rquandt) 3 mars 2020

Alors que le Moto G ou le G8 Power – ce qu’on appelle dépend de l’endroit où vous lisez sur cet appareil – a quatre caméras, ce truc Power Lite semble en avoir trois, un peu comme le G8 normal. Sinon, il n’y a pas beaucoup de différence visuelle pour distinguer les deux.

Le G Power possède un SoC Qualcomm Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh. Nous ne savons pas exactement où le Lite se vendra et où il coupera les coins sur la feuille de spécifications, mais ce seront les gros articles à surveiller.

La série G8 devrait commencer à se vendre sérieusement au printemps.