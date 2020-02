Surdimensionnez votre stockage et économisez 24% sur un disque dur externe G-Force 3

Lorsque vous recherchez un disque dur externe, il doit cocher quelques cases importantes. Tu veux beaucoup de stockage, un transfert de fichiers rapide et une construction robuste. Le Fantom Drives G-Force 3 coche toutes ces cases, et vous en obtenez une sur les offres techniques dès maintenant pour un prix promotionnel.

Le G-Force 3 dispose d’un grand Capacité de stockage de 4 To. Vous pouvez insérer près de 70 jeux PS4 ou des centaines de DVD dans cet espace. Quel que soit le contenu que vous souhaitez stocker, la capacité est importante.

Transférez des fichiers en un éclair à 7200 tr / min.

Avec tout cet espace de stockage, vous devez pouvoir transférer des fichiers rapidement et facilement. Les fonctionnalités du G-Force 3 performances puissantes de 7200 tr / min pour une lecture et une écriture plus rapides. La vitesse rapide se combine avec le USB 3.0 amélioré pour améliorer les taux de transfert bien au-delà de la puissance de l’USB 2.0.

Le G-Force 3 dispose également d’un construction en aluminium robuste qui sert également de dissipateur de chaleur et ne nécessite pas de ventilateur. Cela signifie qu’il s’exécutera rapidement et silencieusement pendant que vous gérez vos fichiers. Le corps en aluminium élégant est disponible en gris ou noir afin que vous puissiez adapter votre disque dur à votre bureau.

G-Force 3 en bref:

Le lecteur dispose d’une connexion USB 3.0 permettant des taux de transfert jusqu’à 10 fois supérieurs à ceux de l’USB 2.0.Il est parfait pour les professionnels de l’audio et de la vidéo nécessitant des performances et une fiabilité maximales.Les fonctionnalités robustes offrent un stockage optimal pour toutes vos photos, vidéos et sauvegardes.Le boîtier en aluminium sert également de dissipateur de chaleur et offre une durabilité maximale.Vous obtenez de meilleures performances à 7200 tr / min par rapport aux disques durs à 5400 tr / min.

Le Fantom Drives G-Force 3 a un valeur au détail de 152 $ mais vous pouvez vous procurer le vôtre pour 114,95 $ dès maintenant.

Fantom Drives G-Force 3 Disque dur externe

