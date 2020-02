Surface des détails de la caméra Realme X50 Pro 5G

Mise à jour, 18 février 2020 (3 h 30 HE): Realme a lentement révélé des détails sur le Realme X50 Pro 5G ces derniers jours, prévu pour un lancement le 24 février. Nous savons déjà que le téléphone embarquera un chipset Snapdragon 865, un écran OLED à 90 Hz et une charge ultra-rapide de 65 W, et la société a maintenant publié quelques autres morceaux.

Selon le site Web Realme, le produit phare de la 5G offrira une configuration de caméra quadruple avec un zoom 20x. La marque ne précise pas s’il s’agit d’un zoom hybride ou d’un zoom numérique pur, mais vous devez supposer que c’est le dernier. De plus, le compte Twitter de Realme Europe révèle que le téléphone aura un appareil photo 64MP, aligné avec le Realme X50 5G.

Cette dernière nouvelle intervient également un jour après que Realme a confirmé que le produit phare de la 5G arriverait en Inde, malgré le marché qui manque actuellement de réseaux 5G. Nous n’entendrons probablement aucun mot officiel sur les prix (européens ou indiens) avant le lancement, mais j’espère que cela reste fidèle à la philosophie d’accessibilité de Realme.

Article original, 14 février 2020 (13 h HE): Il y a un mois, nous avons vu le Realme X50 5G. Alors que le téléphone avait l’air plutôt cool, il n’a vu une sortie qu’en Chine. Maintenant, nous avons quelques spécifications officielles et quelques autres confirmations sur le Realme X50 Pro 5G. Les appareils peuvent sembler similaires, mais ils seront très différents.

Avant d’entrer dans les informations, cependant, nous devons être clairs: ce que nous sommes sur le point de vous dire sont les spécifications officielles que nous connaissons sur le site Web de Realme. Ce ne sont pas des rumeurs, c’est certainement ce que le téléphone fournira. Cela étant dit, nous ne connaissons pas encore toutes les spécifications, mais nous pouvons en deviner certaines basées sur le Realme X50.

La première grande nouvelle pour le Realme X50 Pro 5G est qu’il obtiendra une grosse augmentation de la puissance de traitement par rapport au vanilla X50. Le X50 Pro sera livré avec le dernier Qualcomm Snapdragon 865, le même processeur que vous trouverez dans la série Samsung Galaxy S20. Pour mémoire, le X50 n’avait qu’un Snapdragon 765G.

Ailleurs, le X50 Pro aura un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il s’agit également d’une mise à niveau par rapport au X50, car elle avait un taux de rafraîchissement plus élevé (120 Hz) mais un écran LCD IPS.

Le Realme X50 Pro 5G aura également une vitesse de charge filaire incroyablement rapide de 65 W, que Realme commercialise sous le nom de SuperDart. Même le Samsung Galaxy S20 Ultra à 1400 $ n’a que 45W de charge, et vous devez acheter un chargeur séparé pour le faire fonctionner.

En ce qui concerne la conception, nous sommes relativement certains que l’appareil comportera un appareil photo à quatre objectifs à l’arrière, comme le X50 l’avait fait. Un rendu sombre sur le site Web Realme semble également confirmer que le X50 Pro aura une caméra selfie à double objectif, que nous avons également vue sur le X50. En général, nous devrions nous attendre à ce que le X50 Pro ressemble remarquablement au X50, juste avec quelques composants internes renforcés.

En ce qui concerne les options de RAM et de stockage, le X50 commence avec 6 Go de RAM et va jusqu’à 12 Go, et commence à 128 Go de stockage et va jusqu’à 256 Go. Nous pouvons confortablement supposer que le Realme X50 Pro 5G offrira les mêmes options ou les meilleures.

Enfin, le X50 Pro 5G verra une sortie mondiale. Le X50 est limité à la Chine uniquement, du moins pour l’instant, mais le X50 Pro devrait atterrir en Inde, en Europe et dans d’autres pays. Il est peu probable, cependant, d’atterrir aux États-Unis.

Vous pouvez tout savoir sur le Realme X50 Pro 5G lorsque la société le lancera le 24 février.