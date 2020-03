Surfaces OnePlus 8 Pro dans une nuance verte pulpeuse avec chargement sans fil IP68 et 30 W (mise à jour: plus de spécifications)

Au fur et à mesure que les combinés OnePlus montaient progressivement dans l’échelle de prix, les acheteurs sont devenus moins indulgents envers plusieurs fonctionnalités premium que la société ignore commodément, notamment une classification IP appropriée et une recharge sans fil. Ces deux points sensibles seront abordés avec la prochaine série 8 de OnePlus selon le pronostiqueur indien Ishan Agarwal, qui a également détaillé certaines des principales spécifications de la gamme plus tôt ce mois-ci.

Agarwal a tweeté une paire de fiches techniques pour les OnePlus 8 et 8 Pro donnant de nouvelles informations sur les deux combinés très attendus. Apparemment, seul le modèle Pro obtiendra l’indice IP68 et prendra en charge la charge sans fil 30W et la charge sans fil inversée 3W. Le OnePlus 8 standard sera beaucoup plus proche du 7T actuel. Le téléphone haut de gamme utilisera également un panneau de 120 Hz contre 90 Hz sur le 8, ainsi que la nouvelle norme RAM LPDDR5. Les deux commenceront également à 8 Go de RAM.

Exclusif: ils arrivent! Voici la liste complète des spécifications du # OnePlus8 & 8 Pro. On dirait que # OnePlus8Pro va être une bête avec un écran QHD + de 6,78 “120 Hz et une configuration de caméra 48 + 48 + 8 + 5MP. Aura également une charge sans fil de 30 W et un indice de protection IP68. Je suis tellement excité! # OnePlus8Series pic.twitter.com/ j1AAo19q4J

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 25 mars 2020

Les deux combinés seront livrés avec la même brique Warp Charge de 30 watts fournie avec les modèles 2019 et utiliseront l’ancienne puce de mémoire UFS 3.0. La nouvelle norme 3.1 offre des vitesses d’écriture améliorées. De plus, la fiche technique suggère quatre caméras arrière pour le Pro, dont deux avec un capteur 48MP. L’appareil non Pro dispose de trois caméras arrière. Les deux téléphones verraient un bond de près de 500 mAh de la capacité de la batterie par rapport à leurs prédécesseurs respectifs. Ils seront expédiés dans une nouvelle teinte verte, qui a fui séparément plus tôt dans la journée. Le populaire leaker Steve H.McFly (@OnLeaks) a publié un rendu de presse présumé du OnePlus 8 Pro dans une teinte verte rafraîchissante. À part la couleur, il n’y a rien de nouveau dans cette image – McFly a également divulgué des rendus similaires du Pro en octobre. Ils ont l’air identiques, à l’exception de la nouvelle marque OnePlus.

OnePlus devait également lancer un modèle Lite en 2020, mais certains rapports précédents suggèrent que le téléphone est retardé. La dernière fois que nous avons entendu parler de la disponibilité de la série OnePlus 8, des rapports ont suggéré que la société chinoise pourrait les dévoiler vers la mi-avril.

Quelques détails supplémentaires sur le OnePlus 8 Pro ont été divulgués. PriceBaba (travaillant avec le leaker Ishan Agarwal) a révélé que le réseau de caméras du téléphone comportera deux capteurs principaux de 48 MP, dont l’un utilise le capteur Sony IMX689 (f / 1,78) trouvé sur l’Oppo Find X2 Pro, tandis que l’autre utilise le même Sony IMX586 comme les caméras principales des OnePlus 7T et 7T Pro. Ce dernier appareil photo 48MP fonctionnera comme un objectif ultra-large, avec un champ de vision de 120 degrés et une ouverture f / 2.2.

Le téléobjectif 8MP offrirait un zoom optique 3x (avec un zoom numérique 30x, qui, je suis sûr, ressemblera à peine à une photo), et le capteur 5MP ne fonctionnera que comme un filtre couleur. OnePlus travaillerait également sur un tout nouveau mode portrait de nuit, une vidéo “ 3-HDR ” et une stabilisation d’image améliorée.

Titre alternatif: Un tas de filigranes fuit avec un téléphone OnePlus en dessous