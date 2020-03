Surfing Attack pirate les assistants vocaux via une table

Votre smartphone est capable d’entendre les ondes ultrasonores, même si les humains n’entendent pas ces fréquences. Maintenant, les chercheurs ont utilisé cette capacité pour pirater Google Assistant et Siri sur les smartphones.

Une équipe de l’Université de Washington à St Louis a utilisé avec succès des ondes ultrasonores guidées pour inciter les assistants vocaux à effectuer diverses actions (h / t: Vice). Ces actions incluent passer des appels, prendre des photos, récupérer les codes d’accès dans les messages texte et régler le volume.

De plus, les smartphones étaient simplement placés sur des tables, les ondes ultrasonores étant transmises via cette surface solide. L’équipe a noté que la soi-disant Surfing Attack fonctionnait sur des tables en bois, en verre et en métal. Ils ont ajouté que le hack fonctionnait également sur les tables en plastique, mais n’était pas aussi fiable.

Alors, comment fonctionne le hack?

Les chercheurs ont attaché un microphone (pour entendre les réponses de l’assistant) et un transducteur piézoélectrique au bas de la table. L’équipe avait également un générateur de forme d’onde à proximité pour générer les signaux pertinents, avec un ordinateur portable exécutant le logiciel Surfing Attack.

Les chercheurs ont testé 17 téléphones et ont constaté que l’attaque fonctionnait sur 15 appareils de quatre fabricants. Ces marques sont Google (Pixel 1, Pixel 2, Pixel 3), Motorola (G5, Z4), Samsung (Galaxy S7, Galaxy S9), Xiaomi (Mi 5, Mi 8, Mi 8 Lite) et Apple (iPhone 5 / 5s / 6 Plus / X). Ils ont également noté que l’attaque a fonctionné contre les téléphones avec des étuis en silicone. Quoi qu’il en soit, il est extrêmement probable que des charges d’autres téléphones puissent être affectées par ce piratage.

Les pirates peuvent contrôler vos haut-parleurs intelligents en leur tirant des faisceaux laser

Dans une série d’expériences étranges menées par des chercheurs de l’Université du Michigan et de l’Université d’Electro-Communications de Tokyo, des haut-parleurs intelligents de Google, Amazon, Facebook et Apple ont été piratés à l’aide de faisceaux laser. Cela pourrait ressembler à…

L’équipe a également testé le Huawei Mate 9 et le Samsung Galaxy Note 10 Plus, mais a constaté qu’ils n’étaient pas sensibles au piratage. On pense que les couvercles arrière incurvés des téléphones ont aidé ici, car ils réduisent la surface en contact avec la table.

En ce qui concerne la protection de votre appareil contre l’attaque de surf, l’équipe a appelé les gens à utiliser des étuis de téléphone plus épais (par exemple en bois), à placer le téléphone sur une nappe et à désactiver l’activation de l’assistant vocal sur l’écran de verrouillage. Ils recommandent également de désactiver les résultats personnels de l’écran de verrouillage sur Android, ce qui signifie que vous devez déverrouiller votre appareil avant que Google Assistant puisse communiquer en votre nom et accéder à d’autres informations personnelles.

Plus d’articles sur la sécurité