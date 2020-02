Survivor: Winners at War en direct: comment regarder la saison 40 en ligne de n’importe où

Cela fait maintenant 20 ans que Survivor a frappé les écrans de télévision, opposant des groupes d’étrangers dans un endroit isolé, où ils doivent se fournir de la nourriture, du feu et un abri tout en relevant des défis.

Pour marquer la 40e saison, ce dernier opus de l’émission ramènera une sélection de 20 des 38 précédents gagnants de l’émission.

Source: CBS

Ils se battront pour gagner un prix exceptionnel de 2 millions de dollars – un chiffre qui, selon CBS, est le plus important de l’histoire de la télé-réalité. Les concurrents se dirigeront à nouveau vers une région éloignée des Fidji avec Jeff Probst de retour en tant qu’hôte (et producteur). La réapparition controversée d’Edge of Extinction qui a été introduite dans la saison 38 a également fait réapparaître, qui a vu les candidats rester dans la série après leur vote.

Une omission notable est cependant le premier gagnant de la série, et sans doute le concurrent le plus tristement célèbre, Richard Hatch, qui a été laissé de côté par les producteurs dans des circonstances controversées.

La nouvelle saison a commencé avec un bang avec une spéciale de deux heures qui comprenait deux éliminations, avec Natalie Anderson envoyée à la tribu Sele, tandis qu’Amber Mariano a été éliminée de la tribu Dakal.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir un flux en direct de Survivor: Saison 40, peu importe où vous êtes dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Survivor: Winners at War: où et quand?

Survivor 2020 a commencé le 12 février et est diffusé tous les mercredis à 20 h, heure de l’Est / 17 h du Pacifique sur les chaînes locales de CBS aux États-Unis.

Regardez The Survivor: Winners at War en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur la façon dont les fans des téléréalités américaines, britanniques, australiennes et canadiennes peuvent regarder l’émission plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Survivor: Winners at War, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être bloquée géographiquement.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut être une bouée de sauvetage. Il vous permet de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d'utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d'exploitation et d'appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.).

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder Survivor. Profitez de cette offre maintenant!

Comment regarder Survivor: Winners at War en ligne aux États-Unis exclusivement sur CBS

CBS est la maison de Survivor et du service en ligne du diffuseur, CBS All Access. L’application CBS All Access est disponible sur les appareils Amazon Fire, Apple et Android, ainsi que sur Apple TV, Chromecast, PS4, Roku et Xbox One. Vous devez vous inscrire à CBS All Access, qui a des plans à partir de seulement 5,99 $ par mois. Un essai gratuit est également disponible.

Si vous n’avez pas de câble et que vous préférez ne pas vous abonner à un service de streaming à canal unique, d’autres options sont également disponibles.

Hulu avec TV en direct – 44,99 $ par mois

– En plus de vous donner accès à CBS, le service comprend ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming.

Sling TV – 20 $ pour le premier mois

– Les forfaits de base de 20 $ par mois de Sling TV Blue et Orange incluent CBS. Si vous êtes un nouveau client, vous pouvez obtenir le premier mois gratuit.

YouTube TV – 49,99 $ par mois

– YouTube TV vous donne accès à CBS ainsi qu’à d’autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours.

AT&T TV Now – 65 $ par mois

– Avec cela, vous obtenez également CBS et une variété d’autres canaux. AT&T propose un DVR gratuit de 50 heures pour enregistrer des émissions à regarder plus tard.

Hulu avec Live TV est une excellente option globale

En plus d’offrir CBS (dans certaines zones) afin que vous puissiez voir qui obtient le droit de vote hors de l’île chaque semaine + Hulu

En direct. Il dispose de 60 chaînes et d’une bibliothèque d’émissions de télévision et de films à la demande inclus. Vous obtenez un DVR personnel et pouvez accéder à la plate-forme de streaming à partir de tous les appareils populaires, tels que votre téléphone, tablette, Roku, Fire TV, Xbox, etc.

Hulu

Ne manquez aucune des actions livrées avec Survivor: Winners at War grâce au bouquet TV en direct de Hulu. En plus de regarder ces gens se battre sur une île, vous pouvez regarder tous vos autres contenus préférés.

Diffusion en direct Survivor 2020 en direct au Canada

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans canadiens de l’émission. La saison 40 de Survivor sera diffusée sur Global et sera diffusée tous les mercredis à 20 h HE / 17 h HP. Vous devrez vous connecter avec un fournisseur de télévision pour regarder en direct, mais vous pourrez regarder de nouveaux épisodes à la demande sept jours après la diffusion sans vous connecter.

Comment diffuser Survivor 2020 en direct au Royaume-Uni

Il n’y a actuellement aucune date ni diffuseur confirmé pour Survivor: WInners at War au Royaume-Uni. Si vous êtes un fan de téléréalité au Royaume-Uni, le seul moyen garanti de regarder la tranche 2020 de l’émission est d’utiliser un VPN comme indiqué ci-dessus et de syntoniser l’une des stations du monde entier diffusant la saison 40. Gardez à l’esprit que la plupart des services de streaming payants nécessitent une carte de crédit basée dans le pays d’origine du service.

Diffusion en direct Survivor 2020 en direct en Australie

Comme au Royaume-Uni, aucun diffuseur ne diffuse actuellement la saison 40 Down Under, donc si vous êtes désespéré de regarder l’émission en tandem avec le public américain, vous devrez jeter un œil à notre guide VPN ci-dessus.

Qui participe à Survivor: Winners at War (Season 40)?

Comme mentionné précédemment, Jeff Probst est de retour en tant qu’animateur et producteur de l’émission pour la saison 40. En outre, la gamme complète de concurrents comprend:

Natalie Anderson

Tyson Apostol

Danni Boatwright

Sophie Georgina Clarke

Jeremy Collins

Sandra Diaz-Twine

Ben Driebergen

Michele Fitzgerald

Wendell Holland

Adam Klein

Yul Kwon

Sarah Lacina

Amber Mariano

Rob Mariano

Parvati Shallow

Kim Spradlin-Wolfe

Denise Stapley

Anthony (Tony) Vlachos

Nick Wilson

Ethan Zohn

