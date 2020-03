Suspension de la production sur Apple TV + Series ‘Foundation’ en raison d’un coronavirus

La production de la série Apple TV + Foundation a été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus (via Deadline). Le tournage avait eu lieu en Irlande. Cependant, cette semaine, le pays a introduit des mesures strictes pour tenter de contrer la propagation de Covid-19.

Arrêt de la production des fondations

La Fondation était la production à plus grande échelle jamais réalisée en Irlande. Il rejoint The Morning Show pour arrêter le tournage. Le spectacle est une collaboration entre Apple et Skydance. Jeudi, le studio de production a déclaré:

Skydance et Apple ont pris la décision de suspendre temporairement. La santé et la sécurité de nos acteurs et de notre équipe sont notre priorité absolue et nous suivons de près la situation.

Foundation, à son arrivée, sera une série en 10 parties. L’émission de science-fiction raconte l’histoire d’un groupe de rebelles qui tentèrent de sauver l’Empire galactique. Il s’agit d’une adaptation de la nouvelle trilogie d’Isaac Asimov et des stars Jared Harris et Lee Pace.