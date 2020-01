Svalt lance une nouvelle gamme de supports de refroidissement et de stations d’accueil pour Mac

Svalt, connue pour sa gamme de stations d’accueil conçues pour les Mac d’Apple, a lancé aujourd’hui une toute nouvelle collection de stations d’accueil et de supports 2020 conçus pour les derniers ordinateurs portables et Mac de bureau d’Apple.

Le Cooling Stand S, conçu pour le MacBook Pro 16 pouces et d’autres ordinateurs portables Mac et PC, dispose d’un refroidissement passif silencieux, d’un design ergonomique surélevé, de pieds réglables et d’un design qui cache les accessoires et l’encombrement du cordon.

Il y a aussi un Cooling Stand S Pro, une variante du Cooling Stand S qui est équipé d’un ventilateur pour le refroidissement actif pour compléter les fonctionnalités de refroidissement passif. Le ventilateur offre deux vitesses selon que l’on préfère un fonctionnement silencieux ou un refroidissement maximal, et il peut être mis à niveau par l’utilisateur.

Pour le Mac mini, Svalt dispose d’un Cooling Stand Mini qui offre un refroidissement passif et actif avec un ventilateur à double vitesse intégré et une conception qui cache les cordons et les accessoires.

Le Svalt Cooling Stand S se vend 179 $, le S Pro 279 $ et le S Mini 269 $, les achats étant désormais disponibles sur le site Web de Svalt. Tous les supports sont modulaires et peuvent être convertis pour accueillir d’autres appareils avec des accessoires supplémentaires.

Svalt dispose également d’un nouveau Cooling Dock Model D, conçu pour être utilisé avec un acMacBook Pro‌ en mode clapet. Il dispose d’un dissipateur thermique en aluminium sculpté et d’une conception inclinée flexible pour un refroidissement passif silencieux optimisé. Le Svalt Dock D peut être acheté sur le site Web de Svalt pour 169 $, bien que l’ajout d’un ventilateur augmente le prix.

