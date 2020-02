‘Swan Song’ est le dernier film original d’Apple TV + avec Mahershala Ali

Apple a annoncé un nouveau film original qui arrivera sur son service de streaming Apple TV +. Le film s’appelle “Swan Song” et il mettra en vedette Mahershala Ali.

Bien qu’Apple n’ait pas dit quand nous pouvons nous attendre à ce que le film soit prêt à être regardé, il a dit qu’il entrerait en production ce printemps. Il sera également diffusé dans les salles avant de devenir exclusivement accessible aux abonnés Apple TV +.

“Swan Song” est un drame de genre qui sera réalisé par le lauréat des Oscars Benjamin Cleary (“Stutterer”), qui a également écrit le projet. Se déroulant dans un avenir proche, le film explore jusqu’où quelqu’un ira et combien il sacrifiera pour rendre la vie plus heureuse aux personnes qu’il aime. Mahershala Ali jouera dans le film en tant que Milo.

Le réalisateur Cleary a parlé de sa vision du film ainsi que du rôle d’Apple pour y arriver.

“Je développe” Swan Song “depuis un certain temps et quand je me suis assis avec Apple, il était immédiatement clair qu’ils avaient complètement compris ma vision”, a déclaré Benjamin Cleary. “Une fois que Mahershala a accepté de nous rejoindre, je savais que nous avions quelque chose de vraiment spécial. Faire ce film avec Mahershala et Anonymous chez Apple est un rêve absolu.”

Une fois que “Swan Song” est disponible sur Apple TV +, vous aurez besoin de l’abonnement de 4,99 $ par mois pour en profiter et du reste de la bibliothèque croissante de contenu original qu’Apple a financé.

