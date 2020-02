SwiftKey ruine sa barre d’outils en supprimant le défilement et en forçant un bouton de support permanent

SwiftKey a travaillé sur un nouveau design dans sa version bêta qui repense complètement sa barre d’outils et la rend moins personnalisable, mais nous avons toujours espéré que les développeurs ne pousseraient pas la mise à jour à stable sous cette forme. Malheureusement, la nouvelle version du clavier Play Store comprend les changements redoutés de la barre d’outils qui suppriment le défilement et limitent ainsi le nombre total de fonctions personnalisées à cinq tout en ajoutant un bouton de support permanent inutile.

La nouvelle interface des paramètres semble astucieuse en bleu, mais vous êtes limité à un total de cinq boutons personnalisés dans la barre d’outils.

Tout comme auparavant, vous pouvez toujours personnaliser toutes les autres fonctions à l’exception du bouton de support, mais en raison du manque de défilement, vous ne pouvez pas ajouter plus de cinq raccourcis de votre choix. Vous devez appuyer sur le menu à trois points à droite pour accéder à plus de fonctions, ce qui semble plus maladroit qu’un glissement rapide, surtout lorsque vous êtes en train de taper.

Le bouton de support peut être idéal pour présenter aux nouveaux utilisateurs les capacités uniques du clavier, mais pour les personnes qui utilisent déjà SwiftKey, il se met simplement en travers du chemin. Lorsque vous appuyez dessus, il vous indique comment personnaliser la barre d’outils (ironique, je sais) et vous donne également des raccourcis vers des thèmes et d’autres langues.

Gauche et milieu: La barre d’outils de défilement contient de nombreuses autres icônes. Droite: Vous pouvez entièrement personnaliser et réorganiser tous les boutons.

De nombreux utilisateurs ont déjà afflué sur le Play Store pour se plaindre du changement, certains rencontrant encore plus de problèmes comme des prédictions pires et des périodes apparemment aléatoires au milieu de leurs phrases. La plupart de ces critiques n’apparaissent que depuis le début de la mise à jour, il semble donc que des changements de grande envergure aient eu un impact sur les performances pour beaucoup.

Quoi de neuf

Votre barre d’outils SwiftKey contient désormais plus de fonctionnalités que jamais! Jetez un oeil 🤓🤓

Utilisez l’outil de personnalisation remanié pour choisir ce que vous voyez sur votre barre d’outils. Appuyez simplement sur l’icône… pour commencer.

Nous avons ajouté le centre de messagerie à la barre d’outils SwiftKey 📰📰Le centre de messagerie est un endroit pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de SwiftKey, ainsi que des conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre clavier SwiftKey.

La dernière version est déjà en cours de déploiement sur le Play Store, mais vous pouvez également l’obtenir sur APK Mirror. Si vous souhaitez revenir à l’ancienne version précédant la refonte de la barre d’outils, nous vous avons également couvert – mais soyez prêt à ce que cela ne fonctionne pas indéfiniment. Espérons que SwiftKey reconsidérera la refonte et rendra le bouton de support amovible, au moins.