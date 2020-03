SXSW 2020 annulé en raison de problèmes de coronavirus

South by Southwest (SXSW), un événement annuel majeur qui présente des festivals de films, des médias interactifs, des festivals de musique et des conférences, a été annulé, a annoncé aujourd’hui la ville d’Austin. Le SXSW devait avoir lieu du 13 au 22 mars.

Austin a déclaré une urgence sanitaire et le SXSW a été annulé sur l’avis d’experts en santé locaux qui ont averti que cela pourrait provoquer la propagation du COVID-19.

Les organisateurs d’événements SXSW disent qu’ils explorent les options de reprogrammation et travaillent pour fournir une expérience SXSW virtuelle aux participants de 2020.

La ville d’Austin a annulé les dates de mars pour SXSW et SXSW EDU. SXSW suivra fidèlement les instructions de la Ville.

Nous sommes ravis de partager cette nouvelle avec vous. “Le spectacle doit continuer” est dans notre ADN, et c’est la première fois en 34 ans que l’événement de mars n’aura pas lieu. Nous travaillons actuellement sur les ramifications de cette situation sans précédent.

Pas plus tard que mercredi, Austin Public Health a déclaré qu ‘”il n’y a aucune preuve que la fermeture de SXSW ou de tout autre rassemblement rendra la communauté plus sûre”. Cependant, cette situation a évolué rapidement et nous honorons et respectons la décision de la ville d’Austin. Nous nous engageons à faire notre part pour aider à protéger notre personnel, nos participants et nos collègues Austinites.

Nous explorons les options pour reprogrammer l’événement et travaillons pour fournir une expérience en ligne SXSW virtuelle dès que possible aux participants de 2020, à commencer par SXSW EDU. Pour nos inscrits, clients et participants, nous vous contacterons dès que possible et publierons une FAQ.

SXSW attire généralement plus de 70 000 personnes du monde entier, et jusqu’à aujourd’hui, les organisateurs avaient prévu de continuer l’événement malgré le retrait de plusieurs sociétés.

Apple prévoyait de lancer de nouveaux contenus Apple TV + à SXSW, mais plus tôt cette semaine, il a déclaré qu’il ne participerait plus. D’autres sociétés, dont Amazon Studios, Facebook, Twitter, TikTok, Panasonic, SAP, HBO et Intel, ont toutes refusé de participer en raison des craintes de «COVID-19».

.