Synology rend VPN Plus gratuit et déploie 7 000 $ en prix pour la Journée mondiale de la sauvegarde

Synology offre des licences perpétuelles gratuites à son service VPN Plus pour faciliter le travail à domicile des petites entreprises. VPN Plus est un service qui s’exécute sur les routeurs Synology – les RT1900ac, RT2600ac et MR2200ac – et permet aux utilisateurs de configurer un serveur VPN personnalisé.

VPN Plus fonctionne avec une multitude de protocoles VPN, notamment OpenVPN, L2TP / IPSec, WebVPN, SSL, SSTP et PPTP. Synology offre des licences gratuites du 6 avril au 30 septembre, et toutes les licences utilisées pendant cette période seront perpétuelles et n’entraîneront aucun coût supplémentaire après la fin de la promotion.

Chaque routeur est livré avec une licence d’accès client gratuite, et les RT1900ac et MR2200ac peuvent faciliter 10 utilisateurs à la fois, ce nombre pouvant atteindre 20 pour le RT2600ac.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Le 31 mars est la Journée mondiale de la sauvegarde et Synology offre 7 000 $ de prix. Il vous suffit de vous rendre sur le site Web de Synology, de participer au quiz ou de partager votre histoire de sauvegarde. Synology offre des boîtiers NAS DS218 + ainsi que des disques durs WD de 1 To et 1 To de stockage cloud dans Synology C2 à cinq gagnants qui participent aux quiz et aux sondages sur son site.

Pour ceux qui partagent leur histoire de sauvegarde, Synology dispose de trois boîtiers NAS DS918 + équipés d’un SSD IronWolf 510 de 960 Go, d’un disque dur IronWolf Pro de 16 To et de 1 To de stockage gratuit sur Synology C2. Le concours n’est pas encore en ligne, mais la page contient des histoires d’entrées 2019 si vous cherchez des idées.

Participez au concours de la Journée mondiale de la sauvegarde de Synology

Le nouveau leader

Synology RT2600ac

Le meilleur argent de routeur peut acheter aujourd’hui

Le RT2600ac offre une connectivité Wi-Fi à toute épreuve à tous les coins de votre maison. Mais sa fonctionnalité exceptionnelle est le système d’exploitation basé sur le Web qui le rend beaucoup plus extensible que votre routeur moyen. De l’exécution d’un serveur multimédia à votre propre client VPN, le RT2600ac possède une multitude de fonctionnalités qui en font une excellente option.