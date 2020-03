T-Mobile Connect est plafonné, un pas moins «Uncarrier»

Plus tôt cette semaine, T-Mobile a publié son nouveau forfait mobile prépayé Connect de 15 $ par mois. T-Mobile Connect promet aux utilisateurs des appels et des SMS illimités ainsi que 2 Go de données – ou 5 Go si vous êtes prêt à débourser plus de 10 $ de plus par mois.

En 2014, le «Uncarrier» a annoncé qu’il supprimerait les plafonds de données et les dépassements en offrant des données illimitées à des vitesses réduites, même si les clients utilisaient la totalité de leur allocation de données à haute vitesse. Malheureusement, ce n’est pas le cas pour T-Mobile Connect. Après avoir examiné de plus près les petits caractères du plan, vous verrez que le transporteur fermera simplement vos données lorsque vous atteindrez la limite.

Il ne semble pas que les clients verront des dépassements accidentels, mais pour utiliser plus de 2 ou 5 Go de données, ils devront acheter un laissez-passer de données supplémentaire. Cela signifie que le prix de 15 $ pourrait augmenter assez rapidement si vous ne faites pas attention.

T-Mobile a annoncé pour la première fois le plan Connect en novembre. Le transporteur avait initialement prévu de le lancer après la finalisation de la fusion Sprint. La publication de Connect a été avancée en réponse à la pandémie actuelle de COVID-19, car de nombreuses personnes ont besoin d’un plan économique pour les garder en contact pendant cette période d’isolement social.

Au début, cela semblait être une bonne chose, mais maintenant, cette décision ne semble pas très vraie pour l’identité Uncarrier de T-Mobile. Si le véritable objectif du plan était de garder les gens connectés, proposer un plan avec de telles limitations des données n’a pas beaucoup de sens.

Si vous cherchez un moyen de vous divertir et de rester en contact avec vos amis et votre famille pendant cette quarantaine, vous voudrez peut-être transmettre T-Mobile Connect. Bien sûr, c’est bon marché, mais si vous comptez vraiment sur vos données mobiles, il existe de meilleures options.

