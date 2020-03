T-Mobile Connect: le plan de 15 $ par mois expliqué

T-Mobile, troisième opérateur sans fil aux États-Unis, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau forfait sans fil prépayé. T-Mobile Connect, comme on l’appelle, sera disponible pour tout le monde à partir de ce mercredi 25 mars 2020. Le plan commence remarquablement à seulement 15 $ par mois, plus les taxes et frais applicables.

T-Mobile Connect deviendra alors non seulement le forfait le moins cher qu’offre T-Mobile, mais le forfait le moins cher disponible de tous les principaux opérateurs aux États-Unis.

T-Mobile a annoncé le nouveau plan en novembre. Le plan était de lancer Connect après la fusion avec Sprint dans le but de pousser l’initiative 5G For Good du nouveau T-Mobile. Cependant, le lancement du plan a progressé jusqu’à cette semaine en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, ce qui crée un réel besoin d’un plan qui maintiendra les gens connectés à un prix à peu près accessible à tous.

T-Mobile Connect: ce que vous devez savoir

Il existe deux niveaux de tarification pour T-Mobile Connect:

15 $ par mois: Cela vous donne 2 Go de données mensuelles ainsi que des appels et des SMS illimités.25 $ par mois: Cela vous donne 5 Go de données mensuelles ainsi que des appels et des SMS illimités.

En outre, les deux plans vous inscrivent à l’avantage de mise à niveau annuelle des données. Cela vous donne 500 Mo de données supplémentaires chaque mois avec chaque année qui passe, jusqu’à cinq ans. Il n’y a aucun coût supplémentaire pour l’avantage de mise à niveau annuelle des données.

Par exemple, voici à quoi ressemblerait votre plan de 15 $ par mois avec chaque année:

2020 – 15 $ par mois pour 2 Go de données par mois.2021 – 15 $ par mois pour 2,5 Go de données par mois.2022 – 15 $ par mois pour 3 Go de données par mois.2023 – 15 $ par mois pour 3,5 Go par mois données chaque mois.2024 – 15 $ chaque mois vous donne 4 Go de données chaque mois.

Il n’y a aucun avantage supplémentaire au plan T-Mobile Connect. Vos 15 $ ou 25 $ chaque mois ne font que payer votre allocation de données et vos appels et SMS illimités. Cependant, vos données sont acheminées sur le même réseau T-Mobile que les clients les mieux payés, et vous pouvez même accéder au service 5G si vous avez un smartphone compatible. Gardez à l’esprit, cependant, que les connexions 5G consommeront probablement votre petite allocation de données, il est donc préférable de s’en tenir à un téléphone 4G LTE à la place.

S’il vous arrive de dépasser votre allocation de données, ne vous inquiétez pas: T-Mobile ne facture pas de dépassements pour les données nationales. Cela signifie que, tant que vous êtes aux États-Unis, vous serez simplement limité si vous dépassez votre limite de 2 Go ou 5 Go. La limitation se terminera au début du mois prochain.

Si vous êtes intéressé par T-Mobile Connect, le plan sera ouvert à tous à partir du 25 mars 2020.

