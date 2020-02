T-Mobile et Sprint visent à conclure la fusion dès le 1er avril

T-Mobile et Sprint visent à conclure leur fusion d’ici le 1er avril maintenant que tous les problèmes juridiques ont été résolus et que l’approbation réglementaire a été accordée, ont annoncé les deux sociétés aujourd’hui.

Dans un communiqué de presse, Sprint et T-Mobile ont annoncé un accord de regroupement d’entreprises modifié qui a été approuvé par les conseils d’administration de T-Mobile et Sprint. Aux termes de l’amendement, la société mère de T-Mobile, Deutsche Telekom, obtiendra une participation légèrement plus élevée dans la nouvelle société.

Un accord distinct conclu par SoftBank Group Corp. dans le cadre de la modification entraînera un rapport d’échange effectif d’environ 11,00 actions Sprint pour chaque action T-Mobile immédiatement après la clôture de la fusion, une augmentation par rapport aux 9,75 actions initialement convenues. Cela résulte de l’accord de SoftBank de céder environ 48,8 millions d’actions T-Mobile acquises lors de la fusion à New T-Mobile immédiatement après la clôture de la transaction, ce qui fait que le ratio effectif de SoftBank est de 11,31 actions Sprint par action T-Mobile. Les actionnaires de Sprint autres que SoftBank continueront de recevoir le rapport d’échange fixe initial de 0,10256 action T-Mobile pour chaque action Sprint, ou l’équivalent d’environ 9,75 action Sprint pour chaque action T-Mobile.

Immédiatement après la clôture et après le rachat d’actions par SoftBank, Deutsche Telekom et SoftBank devraient détenir respectivement environ 43% et 24% des actions New T-Mobile entièrement diluées, les 33% restants étant détenus par le public. actionnaires.

Mike Sievert, COO et président de T-Mobile (qui sera le PDG de la nouvelle société en mai), a déclaré qu’avec le nouvel accord en place, l’accent est mis sur la clôture de la transaction et la création de la nouvelle société T-Mobile “dès le début comme le 1er avril 2020. “” Nous sommes sur le point de pouvoir faire ce que nous avons prévu de faire dès le premier jour – remodeler une industrie sans fil cassée et créer la nouvelle norme pour les consommateurs en ce qui concerne la valeur, la vitesse, Le nouveau T-Mobile va littéralement changer le sans fil pour de bon et maintenant nous sommes presque prêts à passer à la partie amusante: rassembler nos équipes, construire ce Un-carrier suralimenté et devenir l’envie de l’industrie du sans fil et au-delà! “La fusion entre Sprint et T-Mobile a pu avoir lieu après qu’un juge, au début du mois de février, a décidé que l’accord pourrait se poursuivre malgré un procès antitrust déposé par les procureurs généraux de 13 États et du district de Columbia.

Les États ont fait valoir que la combinaison de T-Mobile et de Sprint n’était pas dans l’intérêt du public car cela réduirait la concurrence et entraînerait une augmentation des factures de smartphones, mais les efforts de T-Mobile en faveur des consommateurs qui ont stimulé les changements dans l’industrie des smartphones ont favorisé la fusion.

La nouvelle société sera connue sous le nom de “New T-Mobile” et ce sera le troisième plus grand opérateur aux États-Unis après Verizon et AT&T.

T-Mobile et Sprint se sont engagés à construire un réseau 5G national couvrant 97% de la population américaine en trois ans et 99% en six ans. T-Mobile a promis de ne pas augmenter les prix pendant trois ans après l’achèvement de la fusion, et prévoit d’offrir des plans tarifaires identiques ou supérieurs même lorsque la connectivité 5G est disponible.

Pour obtenir l’approbation réglementaire de la FCC, T-Mobile et Sprint ont été obligés de vendre certains de leurs actifs à Dish, car la FCC veut voir Dish devenir le quatrième fournisseur de services sans fil basé sur des installations aux États-Unis.

