T-Mobile met à jour son OnePlus 6T vers Android 10

En une semaine de mises à jour notables de OnePlus, T-Mobile remonte la pente en mettant à jour le OnePlus 6T vers Android 10. La nouvelle version (A6013_34_191228) porte également le niveau du correctif de sécurité jusqu’en décembre 2019, soit deux mois de retard. Mais c’est mieux que rien.

La mise à jour Android 10 est actuellement déployée pour les utilisateurs qui ont acheté leur téléphone via T-Mobile. Si vous avez acheté votre téléphone directement auprès de OnePlus, vous avez déjà eu la peine d’obtenir votre mise à jour à la fin de l’année dernière.

Changelog

Mise à niveau vers Android 10 OS

Mise à jour du correctif de sécurité Android jusqu’en décembre 2019

Amélioration de la stabilité du système et corrections de bugs généraux

En plus de mettre à jour le système d’exploitation vers Android 10 et d’apporter un nouveau correctif de sécurité (ish), la mise à jour comprend également des «correctifs de stabilité et de post-lancement». Le fichier affiche 1,6 Go et est actuellement poussé.