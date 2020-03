T-Mobile met en garde les clients contre une récente violation de données

Le transporteur américain T-Mobile a déclaré cette semaine avoir été victime d’une cyberattaque qui a eu pour résultat l’accès à des données de clients et d’employés par un tiers.

T-Mobile a expliqué la situation dans une notification aux clients, en disant:

Notre équipe de cybersécurité a récemment identifié et mis fin à une attaque malveillante contre notre fournisseur de messagerie qui a entraîné un accès non autorisé à certains comptes de messagerie des employés de T-Mobile, dont certains contenaient des informations de compte pour les clients et les employés de T-Mobile. Une enquête a été immédiatement ouverte, avec l’aide de grands experts en criminalistique de la cybersécurité, pour déterminer ce qui s’était passé et quelles informations étaient concernées. Nous avons immédiatement signalé cette affaire aux forces de l’ordre fédérales et coopérons activement à leur enquête.

Les informations consultées peuvent inclure des noms et adresses de clients, des numéros de téléphone, des numéros de compte, des plans tarifaires et des fonctionnalités, ainsi que des informations de facturation. Vos informations financières (y compris les informations de carte de crédit) et votre numéro de sécurité sociale n’ont pas été affectés.

T-Mobile dit qu’aucune des informations n’a, à ce stade, été utilisée pour commettre une fraude ou une utilisation abusive de quelque manière que ce soit, bien qu’elle conseille aux utilisateurs de revoir leurs comptes et de mettre à jour leurs mots de passe pour des raisons de sécurité. Il a également noté que certains clients pourraient ne pas recevoir de notifications en raison d’une iformation de contact obsolète et leur conseille de contacter s’ils pensent qu’ils ont pu être affectés par la violation, comment le client est censé deviner que la pépite d’informations n’est pas exactement claire.

Les clients concernés se voient également offrir un abonnement gratuit de deux ans à un service de surveillance du crédit en ligne s’ils s’inscrivent d’ici le 31 mai 2020. La doublure argentée qu’ils ne savaient pas qu’ils recherchaient.

