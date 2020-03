T-Mobile prend désormais en charge Apple Pay pour le paiement des factures

T-Mobile a ajouté Apple Pay comme option pour les clients de payer leurs factures, disponible sur son site Web et dans l’application.

Vous pouvez utiliser Apple Pay pour configurer des paiements automatiques. De plus, si vous possédez une carte Apple, vous recevrez une remise en argent de 3% pour l’utilisation d’Apple Pay. Jusqu’à présent, cela semble limité au paiement des factures, et Apple Pay n’est pas une option pour acheter des smartphones et des accessoires auprès de T-Mobile.

