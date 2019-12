T-Mobile présente le support eSIM officiel

Mise à jour: 19 décembre 2019 à 17 h 00 HE: La dernière mise à jour de Google Pixel 4 de T-Mobile introduit la prise en charge officielle eSIM (SIM intégrée). eSIM est disponible sur les appareils Pixel depuis le lancement du Pixel 2 en 2017, mais il n'a pas encore tout à fait décollé. Désormais, les clients de T-Mobile peuvent profiter de la technologie du Pixel 4, ce qui rend potentiellement plus facile que jamais le passage d'un opérateur à l'autre.

Lire la suite: eSIM: Qu'est-ce que c'est, qui l'a, et pourquoi devriez-vous vous en soucier?

Bienvenue sur le hub de mise à jour Android Pixel 4 et Pixel 4 XL. Ici, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour de Pixel 4 et Pixel 4 XL, y compris la version à laquelle elles se trouvent actuellement et quand de futures mises à jour sont susceptibles d'arriver. (Remarque: les Pixel 4 et Pixel 4 XL reçoivent généralement leurs mises à jour en même temps.)

Mises à jour de Google Pixel 4 et Pixel 4 XL

Version stable actuelle: Android 10

Android 10 Quand les Pixel 4 et Pixel 4 XL recevront-ils Android 11? Septembre 2020 (estimé)

Les Pixel 4 et Pixel 4 XL ont été lancés plus tôt cette année avec Android 10, la dernière version d'Android. Ils devraient recevoir trois mises à jour majeures au cours de leur vie, conformément à la politique de mise à jour des smartphones de Google.

Google a tendance à mettre à jour ses téléphones Pixel avec la dernière version d'Android le jour où il devient disponible. Cela signifie que les Pixel 4 et 4 XL devraient voir Android 11 dès que la version finale sera déployée. Il est attendu vers septembre 2020.

Disponibilité des mises à jour de Google Pixel 4 Android 10 Android 11 AT&T Courant TBA Sprint Courant TBA Verizon Courant TBA T Mobile Courant TBA US débloqué Courant TBA Déverrouillé international Courant TBA

Mises à jour récentes

La mise à jour de novembre Pixel 4 a corrigé certains problèmes logiciels avec la balance des blancs de l'appareil photo, ainsi que certaines améliorations des écrans 90 Hz des téléphones.

Google apporte de nouvelles fonctionnalités aux Pixel 4 et 4 XL dans les prochaines «baisses de fonctionnalités». Les appareils Pixel bénéficient déjà de corrections de bugs et d'améliorations générales, mais ces nouvelles baisses de fonctionnalités apporteront plus de contenu et d'outils à votre appareil. Le premier apporte des améliorations de performances générales et il est livré avec de nouveaux outils de retouche photo, un filtrage des appels amélioré et des appels Duo améliorés.

Google a annoncé que dans une prochaine mise à jour, les utilisateurs de Google Pixel 4 au Royaume-Uni, au Canada, en Irlande, à Singapour et en Australie recevront une mise à jour du nouvel Assistant Google. Malheureusement, le nouvel Assistant n'est toujours disponible qu'en anglais, et il ne fonctionnera pas si vous avez un compte G Suite sur votre téléphone.

Vous recherchez une autre mise à jour de l'appareil? Rendez-vous sur notre tracker de mise à jour Android 10 général sur le lien. Si vous avez repéré une OTA que nous n'avons pas, donnez-nous un pourboire!