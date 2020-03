T-Mobile présente un plan de 15 $ à la suite d’un coronavirus (mise à jour: petits caractères)

L’une des nombreuses concessions promises par T-Mobile si elle était autorisée à fusionner avec Sprint était qu’elle offrirait des plans sans fil super bon marché à partir de 15 $ par mois. Depuis lors, cependant, le nouveau coronavirus a forcé de nombreux clients à ne pas travailler. Bien que les FAI acceptent les paiements différés pour les factures mensuelles, cela peut ne pas être suffisant pour les personnes dont le budget continue de diminuer. T-Mobile et Metro by T-Mobile ont donc décidé de déployer ces nouveaux plans tarifaires à partir de ce mercredi 25 mars.

Les plans, baptisés T-Mobile Connect, incluent un taux de 15 $ par mois (plus taxes) pour les appels et SMS illimités ainsi que 2 Go de données à des vitesses allant jusqu’à 5G. Il existe également un niveau de 25 $ pour 5 Go de données haute vitesse. Les clients qui respectent leurs plans peuvent obtenir une augmentation de 500 Mo de leur allocation mensuelle de données haute vitesse chaque année pour les 5 prochaines années.

Metro by T-Mobile adopte également le même tarif de 15 $ pour les appels et SMS illimités ainsi que 2 Go de données à haut débit. Cependant, ce taux ne sera offert que pour les deux prochains mois et les abonnés qui se connectent au plan ne le recevront que pour deux cycles de facturation avant de commencer à payer le taux habituel de 30 $ par mois.

Les clients Metro (sauf dans le Connecticut, le Rhode Island et le comté de Miami-Dade en Floride) peuvent également obtenir gratuitement une tablette avec un forfait de données. Les données illimitées et le streaming 480p coûtent 15 $ par mois; Le streaming HD porte le prix à 30 $ par mois. En outre, un point d’accès MetroSmart sera à moitié prix (40 $) pour le moment et le plan de données de point d’accès 35 $ comprendra une allocation mensuelle de 20 Go – le double du montant habituel – pour les 60 prochains jours.

T-Mobile a déjà mis à niveau les clients concernés vers des données haut débit illimitées et augmenté de 20 Go les allocations de ceux disposant de données de hotspot. Il offre également des abonnements de 2 mois à YouTube Premium.

Après avoir inspecté la section prépayée du site Web de T-Mobile, nous avons vérifié les petits caractères et avons constaté que les plans T-Mobile Connect n’offraient aucune donnée à faible vitesse une fois que l’allocation à grande vitesse était utilisée pour le cycle de facturation.

Cela diffère même de nombreux autres forfaits prépayés sur le marché où les utilisateurs sont assurés de données illimitées à des vitesses limitées en plus des données à haute vitesse.