T-Mobile Samsung Galaxy S9 coûte seulement 350 $ sur eBay

Avec le lancement rapide du Galaxy S11 S20, il n’est pas surprenant de voir les anciens téléphones Samsung être réduits. Le Galaxy S9 a presque deux ans maintenant, bien qu’il s’agisse toujours d’un téléphone parfaitement utilisable avec une tonne de fonctionnalités. Les toutes nouvelles unités T-Mobile S9 sont actuellement proposées pour seulement 349,99 $ – c’est beaucoup pour le prix.

Le Galaxy S9 dispose d’un écran AMOLED 5,8 “1440p, d’un Snapdragon 845, de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage avec extension microSD, d’une caméra arrière de 12 Mpx, d’une caméra frontale de 8 Mpx et d’une batterie de 3 000 mAh. Il est également livré avec une connexion sans fil rapide charge et résistance à l’eau IP67. Android 10 devrait bientôt arriver pour tous les modèles américains (il est déjà disponible pour quelques-uns).

Un vendeur eBay très bien noté propose de nouveaux T-Mobile S9 pour 349,99 $. Ils viennent avec des garanties d’un an et la livraison gratuite. Malheureusement, Midnight Black est la seule couleur disponible, mais au moins c’est la moins controversée. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en acheter un avant de le vendre.