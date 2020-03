T-Mobile, Verizon et AT&T ouvrent les ventes du LG V60 ThinQ 5G (mis à jour)

Le dernier coup de pouce de LG pour faire des smartphones à double écran une chose est le V60 ThinQ 5G, et vous pourrez commencer à partir de cette semaine. Verizon, AT&T et T-Mobile ont tous annoncé les détails du lancement préliminaire. T-Mobile et AT&T seront les premiers à sortir avec Verizon qui montera l’arrière la semaine prochaine.

T-Mobile et AT&T commenceront à prendre des commandes pour le nouveau téléphone LG le vendredi 20 mars. AT&T a une page de destination pour le V60 mais n’a pas encore confirmé le prix, mais vous pourrez obtenir le téléphone gratuitement (avec des crédits de facture, probablement) lorsque vous changez ou ajoutez une ligne. T-Mobile indique que le téléphone coûtera 799,99 $ au total ou 33,34 $ par mois pendant deux ans.

Verizon commencera à prendre des commandes pour le téléphone le 26 mars, et son prix est un peu plus élevé à 949,99 $ au total ou 39,58 $ par mois pendant deux ans. Verizon vous donnera un deuxième V60 gratuitement (via des crédits) si vous ajoutez une ligne. Sprint n’a pas encore annoncé ses détails de lancement, mais nous garderons un œil sur.

Disponible

Vendredi est à nos portes, et en tant que tel, les ventes du LG V60 ont commencé. Nous avions déjà des détails de T-Mobile et Verizon, et à ceux-ci, nous pouvons maintenant ajouter AT&T, qui vend le téléphone pour 899,99 $