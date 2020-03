Tactiques Teamfight: tout ce que vous devez savoir

Riot Games

Ceux qui connaissent le monde et les personnages de League of Legends reconnaissent instantanément une grande partie de Teamfight Tactics, bien que le gameplay réel ne puisse pas être plus éloigné du titre initial de Riot. Nous avons rassemblé ce guide qui explique tout ce que vous devez savoir sur Teamfight Tactics.

Qu’est-ce que Teamfight Tactics?

Teamfight Tactics (ou TFT) est un jeu de stratégie basé sur le monde de League of Legends. Le gameplay emprunte beaucoup à Auto Chess, bien qu’il existe un certain nombre d’éléments uniques qui le différencient du mod Dota 2. Cependant, l’objectif de base reste le même: être le dernier joueur à se disputer dans une bataille à huit voies pour tous.

Teamfight Tactics est sorti sur Windows et MacOS le 26 juin 2019. Sa sortie est prévue pour le 20 mars 2020 sur Android et iOS.

À quoi ressemble le gameplay de Teamfight Tactics?

Comme les autres auto-battlers, le gameplay de Teamfight Tactics est divisé en tours. Avant chaque tour, chaque joueur forme une équipe et les place stratégiquement sur les espaces hexagonaux du champ de bataille. Les équipes sont constituées à l’aide de pièces de monnaie ou via un système de draft partagé, où chaque joueur sélectionne à tour de rôle un champion dans un pool collectif.

Pendant chaque tour, les joueurs sont comparés au hasard les uns contre les autres ou contre des adversaires IA. Leurs équipes se battent automatiquement, le perdant subissant des dégâts pour chaque champion restant du côté gagnant. Lorsque la santé d’un joueur tombe à zéro, il est retiré du champ de bataille.

Tout au long du match, les joueurs peuvent également collecter, mettre à niveau et équiper les champions pour les rendre plus puissants ou leur donner des attributs spéciaux. Il existe également d’autres stratégies, comme économiser de l’or au lieu de le dépenser, ce qui génère des intérêts.

Combien de temps durent les matchs de Teamfight Tactics?

La durée des matchs Teamfight Tactics dépend du nombre de rounds nécessaires pour éliminer tous les joueurs sauf un. En règle générale, chaque match prend 30 à 40 minutes, mais les matchs plus lents peuvent prendre 45 minutes ou plus.

Comment jouer à Teamfight Tactics

Pour jouer à Teamfight Tactics sur Windows ou MacOS, il vous suffit de télécharger le client League of Legends et de vous connecter à un compte Riot gratuit. À partir de là, vous pouvez sélectionner TFT dans le menu supérieur ou créer un nouveau lobby via le bouton Lecture dans le coin supérieur gauche.

Pour jouer à Teamfight Tactics sur les téléphones mobiles, vous devez télécharger l’application depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple. Il n’y a pas de tablette dédiée pour le jeu, mais cela fonctionnera sur les tablettes Android et les iPad. Téléchargez le client dès qu’il sera disponible via les liens ci-dessous, mais veuillez noter que le jeu ne sortira pas en Asie du Sud-Est avant l’automne 2020.

Teamfight Tactics est-il gratuit?

Oui. Comme League of Legends, Teamfight Tactics est gratuit et pris en charge par des achats en jeu comme Little Legends (avatars), des skins d’arène et des booms (animations de dégâts). Ce sont tous des cosmétiques et n’ont aucun effet sur le gameplay.

Commencez avec TFT: Galaxies le 20 mars, Teamfight Tactics a également un système de passe similaire à Fornite et autres. Les laissez-passer gratuits et premium débloquent des récompenses cosmétiques, avec le TFT Galaxies Pass Plus premium coûtant 1350 RP (environ 10 $). La première saison dure environ trois mois et se termine le 9 juin 2020.

Le pass premium peut être acheté à la fois sur le client PC LoL et sur les applications mobiles. Cependant, le magasin complet n’est disponible que sur le client PC pour l’instant.

A-t-il un jeu croisé?

Oui. Teamfight Tactics propose un crossplay complet et une progression partagée entre le PC et les clients mobiles. Vous pouvez vous connecter au même compte sur n’importe quel appareil, mais un seul appareil peut être connecté à la fois.

C’est tout ce qu’il faut savoir sur les retombées de Teamfight Tactics de League of Legends! Restez à l’écoute pour plus de guides mobiles TFT à venir bientôt.

