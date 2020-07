Taille du modèle iPhone 12 de 5,4 pouces par rapport à l’iPhone SE et à l’iPhone 7 d’origine

Des modèles factices d’iPhone 12 basés sur des schémas divulgués ont commencé à circuler en ligne et sur les marchés en ligne.

Pas satisfait des comparaisons de taille circulant entre l’iPhone 12 de 5,4 pouces et les modèles originaux d’iPhone SE, l’utilisateur du forum MacRumors iZac a pris les choses en main et a acheté son propre modèle factice de 5,4 pouces pour fournir des comparaisons de taille plus détaillées entre l’iPhone SE d’origine et l’iPhone 7 et l’iPhone 12 de 5,4 pouces.

iPhone SE, 5,4 « modèle iPhone 12, iPhone 7

iZac et d’autres dans le fil envisagent l’iPhone 12 de 5,4 pouces comme remplaçant potentiellement leur iPhone SE d’origine (écran de 4 pouces) comme un appareil à une main. Dans l’ensemble, il estime qu’il peut s’habituer à la petite différence de taille avec le appareil à venir:

En le manipulant, je peux dire qu’il semble un peu plus extensible que le SE, qui se niche très confortablement dans ma main. MAIS, bien qu’il soit plus proche du 7, je noterai qu’il semble beaucoup plus facile à gérer car le profil carré et le côté plat vous permettent de saisir l’appareil.

iZac a constaté que l’iPhone de 5,4 « rumeur est environ 6 mm plus large que l’iPhone SE actuellement disponible et environ 3 mm plus étroit que l’iPhone 7:

À retenir, il est ~ 6 mm plus large que l’iPhone SE et ~ 3 mm plus fin que l’iPhone 7 contre lequel je l’ai mis à l’échelle. Cela correspond aux dessins CAO que j’ai précédemment dessinés en fonction de la résolution divulguée, que j’ai calculée comme 2,8 mm plus mince que l’iPhone 7. Le profil rond du 7 le fait apparaître plus mince dans les images. il est également empilé sur le fond, donc n’aide pas la perspective. J’ai utilisé l’appareil photo pour essayer de réduire ce facteur.

iZac estime également que le futur iPhone 12,4 de 5,4 pouces sera environ 1 mm plus épais que le SE.

Selon les rumeurs, l’iPhone 12 devrait sortir cet automne en trois tailles différentes. Les rumeurs indiquent que nous verrons un iPhone de 5,4 pouces, un iPhone de 6,7 pouces et deux iPhones de 6,1 pouces. 5,4 pouces est plus petit que l’iPhone 11 Pro actuel (5,8 pouces), tandis que 6,7 pouces est plus grand que l’iPhone 11 Pro Max actuel (6,5 pouces).

iZac a publié quelques photos et commentaires supplémentaires dans le fil de discussion d’origine.