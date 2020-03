Tales of Vesperia: Definitive Edition – Le Guide Ultime

Source: Bandai Namco

La série Tales a parfois été étrangère aux consoles Nintendo malgré la popularité de Tales of Symphonia à l’époque GameCube. Ce qui est fantastique de voir Tales of Vesperia apparaître sur la Nintendo Switch avec la sortie de son édition définitive sur d’autres plateformes.

Tales of Vesperia est un RPG délicieusement charnu de l’une des franchises de RPG les plus populaires du marché, et un jeu que vous ne devriez pas manquer si vous n’avez pas réussi à y jouer sur la Xbox 360 ou (bizarrement) son port PS3 exclusif au Japon. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’apparition de Tales of Vesperia sur le Switch:

Tales revient

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Devenez courageux Vesperia

Tales of Vesperia marque les débuts de la série Tales sur Nintendo Switch, et est livré avec des visuels améliorés, de nouveaux morceaux de musique et plusieurs morceaux de DLC des versions précédentes du jeu déjà inclus lors de votre achat.

Qu’est-ce que Tales of Vesperia?

Tales of Vesperia est la dixième entrée de la série principale dans les contes de la série de jeux de Bandai Namco et suit l’histoire d’un ancien soldat nommé Yuri Lowell et de sa guilde, appelée Brave Vesperia. Après avoir rencontré une femme noble nommée Estelle alors qu’il était en mission pour capturer un voleur, il crée sa propre guilde et finit par être empêtré dans un complot qui change le monde. Le jeu est un RPG qui a été initialement publié en 2008 et est largement considéré comme l’un des meilleurs jeux Tales sortis.

Préparez-vous à diffuser UFC 248 en direct avec un abonnement ESPN +

Le jeu se compose de nombreux produits de base de la série Tales, y compris une importante distribution de personnages jouables, une version développée du système de combat en mouvement linéaire de la série et un vaste monde à explorer.

Dois-je avoir joué à d’autres jeux Tales?

Source: Bandai Namco

Pas du tout! Tales of Vesperia est indépendant des autres jeux Tales de son histoire, bien que sa mécanique soit familière à tous ceux qui ont joué à d’autres jeux Tales. Tales of Vesperia est un excellent endroit pour sauter, d’autant plus que ce sera le premier jeu Tales sorti sur Nintendo Switch.

Il contient des camées et des références à des jeux Tales antérieurs, que vous pourriez ne pas comprendre si vous n’avez jamais joué auparavant. Cependant, le système de tutoriel est robuste et vous aidera à entrer dans le swing du système de combat unique de la série en un rien de temps.

Comment jouer à Tales of Vesperia?

Source: Bandai Namco

Tales of Vesperia a essentiellement deux composantes. L’un d’eux se promène dans le monde, les villes et les donjons et étudie les choses à l’intérieur. Comme tout RPG, vous pouvez entrer dans des bâtiments, parler à des PNJ, faire avancer l’histoire, trouver des objets ou découvrir des secrets. Parfois, vous pouvez être interrompu par un sketch qui peut être activé en appuyant sur un bouton, qui montrera une conversation facultative entre les personnages de votre groupe qui offre un aperçu de ce qui se passe dans le groupe en ce moment.

Le deuxième élément du gameplay est le système de combat, qui se déclenche chaque fois qu’un joueur touche un ennemi sur le monde. Le système de bataille de mouvement linéaire se déroule avec quatre membres du groupe à la fois, le joueur contrôlant un précédemment sélectionné. Comme dans un jeu de combat, vous pouvez avancer et reculer dans un avion et attaquer les ennemis en appuyant sur des combinaisons de boutons. Chaque personnage a des attaques de base qu’ils peuvent utiliser ainsi que des capacités techniques spéciales mappables qu’ils peuvent mettre sur un deuxième bouton avec des commandes directionnelles. Cela permet aux joueurs d’enchaîner des combos et d’utiliser des attaques rapidement tout en bloquant et en esquivant les attaques ennemies.

Chaque personnage peut apprendre différents mouvements et différents personnages ont des forces et des faiblesses différentes, comme être des épéistes ou des guérisseurs ou des attaquants à distance. Le joueur peut ordonner à d’autres membres du groupe d’exécuter certains mouvements, ou simplement donner à l’IA une stratégie préférée et les laisser l’exécuter sans autre guide.

Quoi de neuf dans l’édition définitive?

Source: Bandai Namco

L’édition définitive de Tales of Vesperia propose des graphismes HD mis à jour, de nouveaux morceaux de musique et plusieurs autres ajouts au jeu.

Il comprend deux personnages qui n’étaient auparavant disponibles que dans la version PS3 du jeu: Patty Fleur et Flynn Scifo, qui rejoindront la fête à des parties prédéterminées de l’histoire et seront entièrement jouables. De plus, il existe un certain nombre de mini-jeux supplémentaires, de boss et de DLC de costumes inédits disséminés tout au long du jeu dont nous n’avons pas encore eu un aperçu! Il contient tout le contenu de la PS3, version japonaise exclusive du jeu.

Enfin, plusieurs cinématiques ajoutées des versions antérieures du jeu ont été attribuées à la voix, mais pas toujours par les membres de la distribution vocale originale. Si vous utilisez l’option de langue japonaise, vous ne remarquerez aucun problème, mais si vous écoutez des acteurs vocaux anglais et que les choses sonnent, c’est probablement la raison. Cela ne devrait pas être trop visible, cependant.

Puis-je jouer avec un ami?

Vous pouvez jouer avec jusqu’à trois amis! Tales of Vesperia permet à trois autres joueurs de rejoindre le joueur principal pour participer à des batailles, chacun contrôlant un membre du groupe différent. Les attaques sont mappables sur le contrôleur, afin qu’ils puissent personnaliser la façon dont ils veulent se battre avec le personnage choisi. Cependant, aucune fonction ne leur permet de participer au jeu en dehors des combats.

Comment puis-je jouer?

Tales of Vesperia: Definitive Edition est maintenant disponible sur Nintendo Switch et coûte 40 $.

Tales revient

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Devenez courageux Vesperia

Tales of Vesperia marque les débuts de la série Tales sur Nintendo Switch, et est livré avec des visuels améliorés, de nouveaux morceaux de musique et plusieurs morceaux de DLC des versions précédentes du jeu déjà inclus lors de votre achat.

Une question sur votre Tales of Vesperia: Definitive Edition?

Si vous n’êtes toujours pas certain de vous aventurer ou non avec l’équipage de Brave Vesperia, posez vos questions dans les commentaires et je vais y répondre si je le peux.

Obtenez plus de Switch

Nintendo Switch

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.