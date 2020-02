Tasker prend en charge les commandes shell ADB sur l’appareil dans la mise à jour v5.9.2

Certaines applications de personnalisation amusantes utilisent les commandes ADB pour faire fonctionner leur magie, ce qui signifie généralement brancher fastidieusement votre téléphone à un ordinateur configuré avec les pilotes requis et envoyer ces commandes à votre téléphone. C’est fastidieux, ennuyeux et stupide, mais ce n’est pas non plus un problème si vous utilisez Tasker. La dernière mise à jour v5.92 vous permettra d’exécuter n’importe quelle commande du shell ADB directement sur votre téléphone lui-même.

Vous pouvez utiliser ces commandes shell ADB sur l’appareil dans le cadre des actions automatisées pour lesquelles Tasker est bien connu, en automatisant des choses comme la désactivation des applications, le basculement des données cellulaires / le mode avion, la suppression individuelle des applications et la simulation des touches / touches, entre autres. Il y a une restriction, cependant, c’est que vous devrez d’abord lancer une commande ADB de votre ordinateur vers le téléphone pour obtenir les autorisations requises pour commencer, et cela ne persistera pas après un redémarrage, plus de détails à ce sujet sont ici.

Cette mise à jour ajoute également la reconnaissance vocale lorsque l’écran est éteint et une meilleure recherche d’actions, parmi une plus grande pile de corrections de bugs, des changements mineurs et une poignée d’autres petites fonctionnalités. Le journal des modifications complet est disponible si vous souhaitez vous plonger dans ces petits détails ici.

Si vous essayez de tester les commandes ADB avec vos routines d’automatisation, la mise à jour devrait être déployée au moment où nous parlons via le Play Store. Vous pouvez également le tirer vers le bas pour faciliter le chargement latéral via le site de Tasker ou APK Mirror.