Taux de rafraîchissement expliqué: Que signifie 60 Hz, 90 Hz ou 120 Hz?

Les smartphones haut de gamme offrent de plus en plus des affichages ultra rapides à 90 Hz et même 120 Hz. Cela sonne bien sur le papier. C’est encore une autre façon pour les smartphones de se différencier les uns des autres. Mais devriez-vous acheter un téléphone à cause de cette dernière tendance en matière de technologie d’affichage? Cela dépend honnêtement.

Les avantages des téléphones à taux de rafraîchissement élevé et même leur fonctionnement sont rarement bien compris. Alors que les jeux et le contenu peuvent sembler beaucoup plus fluides, la valeur de la consommation supplémentaire de la batterie dépend beaucoup de l’utilisateur et du combiné. Dans cet esprit, voici tout ce que vous devez savoir sur les taux de rafraîchissement de l’affichage.

Qu’est-ce que le taux de rafraîchissement?

Les affichages ne sont pas statiques. Le contenu et les mouvements apparaissent en douceur sur l’écran de votre téléphone, car chaque pixel est mis à jour pour afficher le dernier contenu du processeur de votre combiné. Mais cela ne se produit pas au hasard. Les panneaux mettent à jour leur contenu à intervalles réguliers, appelé taux de rafraîchissement.

Le taux de rafraîchissement mesure la vitesse de mise à jour de l’affichage du téléphone. En d’autres termes, la fréquence et la rapidité de rafraîchissement du contenu à l’écran. Mesurée en Hertz (Hz), la fréquence de rafraîchissement compte le nombre de fois où l’écran se rafraîchit chaque seconde où il est allumé. Un affichage à 60 Hz est actualisé 60 fois par seconde, 90 Hz à 90 fois par seconde et 120 Hz à 120 fois par seconde. Un affichage à 120 Hz se rafraîchit donc deux fois plus vite qu’un panneau à 60 Hz, et 4 fois plus vite qu’un vieux téléviseur à 30 Hz.

Des temps de mise à jour plus rapides signifient également une latence plus faible, car les pixels sont actualisés plus souvent. Par exemple, il faut 16,6 ms pour actualiser complètement un affichage à 60 Hz, 11,1 ms pour 90 Hz et seulement 8,3 ms pour un taux de 120 Hz. Le taux de rafraîchissement n’est pas le seul facteur de latence d’affichage aller-retour, mais c’est le plus gros contributeur.

L’écran de votre smartphone ne se rafraîchit pas tout de même à chaque cycle. Au lieu de cela, chaque rangée horizontale de pixels se rafraîchit à son tour jusqu’à ce que l’affichage entier soit mis à jour au rythme requis. Vous pouvez le voir en action si vous filmez un affichage au ralenti et c’est la raison pour laquelle les affichages scintillent si vous les visualisez dans le viseur de l’appareil photo de votre smartphone. En d’autres termes, votre affichage est constamment mis à jour et rafraîchissant, mais il faut du temps de cycle pour terminer une actualisation complète.

Si vous souhaitez voir comment les fréquences d’images affectent le lissage et le flou de mouvement vous-même, consultez cette démo.

Un petit mot sur taux d’échantillonnage tactile, une métrique associée mais différente. Également mesurée en Hz, la fréquence d’échantillonnage vous indique combien de fois par seconde l’écran tactile recherche une entrée du doigt de l’utilisateur. Un taux d’échantillonnage tactile plus élevé signifie moins de décalage entre la saisie (toucher ou balayage) et l’action, ce qui est particulièrement important pour les jeux rapides.

Que signifie 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz pour mon téléphone

Des affichages de taux de rafraîchissement plus élevés rendent le contenu en mouvement plus lisse et plus rapide. Bien que la plupart des contenus, tels que parcourir vos e-mails et interagir avec l’interface utilisateur de Facebook, ne bénéficient pas vraiment de quoi que ce soit au-dessus du taux standard de 60 Hz. N’oubliez pas que de nombreux contenus vidéo sont lus au standard de 24 images par seconde, ou 24 Hz. Pourtant, les applications et le contenu avec beaucoup de mouvement graphique semblent plus fluides avec un taux de rafraîchissement plus élevé.

Des affichages plus rapides font la différence la plus notable en matière de jeux. Des fréquences d’images plus élevées et des temps de réponse d’affichage plus rapides peuvent avoir un impact notable car la latence visuelle est plus faible et le gameplay semble plus fluide. Les joueurs sur PC ne jurent que par les écrans 120 Hz et même 144 Hz. Désormais, les joueurs mobiles peuvent également en bénéficier, mais sur un écran beaucoup plus petit. Cependant, les jeux à fréquence d’images élevée nécessitent également un processeur robuste et énergivore. Cela garantit que la fréquence d’images graphiques suit le taux de rafraîchissement élevé de l’affichage.

Malheureusement, le compromis avec les écrans à 90 Hz et plus est une durée de vie de la batterie considérablement réduite. Lors de notre test sur le OnePlus 7 Pro, nous avons noté 200 minutes de navigation en moins en utilisant le mode 90Hz par rapport au 60Hz plus standard. Dans certains cas, ce compromis sur la batterie n’en vaut tout simplement pas la peine – par exemple, avec le Google Pixel 4 souffrant déjà d’une durée de vie douteuse, nous vous recommandons de désactiver le mode 90Hz pour garantir une bonne journée d’utilisation.

Dois-je obtenir un téléphone à taux de rafraîchissement élevé?

Les écrans 90 Hz et 120 Hz sont de plus en plus populaires dans les smartphones modernes, en particulier sur le marché premium. La fonctionnalité est également de plus en plus disponible dans les combinés de milieu de gamme abordables.

Cela dit, le taux de rafraîchissement n’est qu’une petite partie des spécifications d’affichage d’un smartphone. Ce n’est certainement pas une fonctionnalité suffisamment importante pour baser tout votre achat. En fin de compte, des aspects tels que la gamme de couleurs, le contraste, la température du blanc et la résolution ont un impact tout aussi important sur la qualité de l’écran de votre téléphone.

