TCL a mis un clou dans le cercueil des smartphones BlackBerry. Ça me rend triste

Poste d'opinion par

Eric Zeman

Les smartphones BlackBerry ont été les premiers smartphones portés par de nombreuses personnes dans le monde. Les BlackBerry ont précédé l’iPhone et Android de manière importante et ont contribué à préparer le terrain pour de nombreuses fonctionnalités sur lesquelles nous comptons aujourd’hui. C’est pourquoi ça fait un peu mal que la marque de smartphone soit, à toutes fins utiles, morte (encore une fois).

TCL a autorisé la marque BlackBerry après que la société canadienne a cessé de fabriquer ses propres téléphones. En d’autres termes, TCL a maintenu BlackBerry en vie. Aujourd’hui, TCL a déclaré avoir autorisé sa licence à expirer et ne concevra et ne construira plus de téléphones BlackBerry. Optiemus en Inde concède également une licence sur la marque, mais n’a jusqu’à présent pas réussi à produire tous les appareils annoncés.

De son côté, BlackBerry est resté silencieux. Alors, où ça va maintenant?

Une histoire riche

La première histoire liée aux smartphones que j’ai jamais écrite, pour le magazine Field Force Automation à l’automne 2001, concernait BlackBerry. Dans le sillage des attentats du 11 septembre, plusieurs entreprises situées dans le centre-ville de New York ont ​​félicité BlackBerry pour sa plate-forme DataTAC, qui est restée opérationnelle et que le service cellulaire régulier dans la région a échoué. À l’époque, les téléphones BlackBerry étaient des téléavertisseurs glorieux. Ce fut une réussite vitale pour l’entreprise.

BlackBerry est finalement passé à des appareils Internet entièrement connectés, avec des navigateurs, des e-mails, etc. Croyez-le ou non, la prise en charge des appels téléphoniques, qui feraient d’eux de véritables smartphones, a été ajoutée plus tard.

Les premiers modèles, tels que les 7100, 7290 et 8700, étaient des incontournables de la foule des professionnels de la jet-set.

L’entreprise a fabriqué son propre matériel et, plus important encore, a fourni les services d’arrière-plan qui ont donné aux téléphones leur valeur. BlackBerry Mobile Services a permis aux utilisateurs professionnels d’accéder non seulement à leurs contacts, à leur calendrier et à leur courrier électronique, mais également aux applications d’entreprise connectées et bien plus encore.

Une fois que les combinés conviviaux tels que Pearl, Curve et Bold ont atteint les magasins, BlackBerry est devenu un succès auprès des gens ordinaires. Les smartphones BlackBerry étaient le meilleur moyen de rester connecté sans ordinateur portable. BBM, le solide service de messagerie de l’entreprise, a consolidé sa réputation de maître des communications.

Un pic précoce

Enrique Dans

Après un peu plus d’une douzaine d’années d’activité, BlackBerry a atteint en décembre 2012 son plus grand nombre d’utilisateurs, soit environ 80 millions. Il avait connu une croissance rapide, principalement grâce à sa domination des e-mails, mais a chuté encore plus rapidement en raison des turbulences du marché créées par l’iPhone et, plus tard, Android.

En juin 2007, lorsque le premier iPhone a été mis en vente, BlackBerry comptait quelque 8 millions de clients. Le fait qu’il décuplera au cours des cinq prochaines années témoigne de sa force en tant que plateforme, malgré la concurrence. Bien sûr, c’est à ce moment-là que les entreprises ont remis des smartphones BlackBerry – et non des iPhones – à leurs employés. Une fois qu’Apple a adopté le bon ensemble de licences pour la messagerie et la sécurité de niveau entreprise, tout a changé.

Le lent déclin de BlackBerry a commencé après l’arrêt de Palm et WebOS, bien que Windows Phone reste un concurrent. De mars 2013 à mai 2017, le nombre d’utilisateurs de BlackBerry est passé de 80 millions à 11 millions.

L’entreprise a abandonné la fabrication de smartphones et a plutôt autorisé TCL et Optiemus à les fabriquer. BlackBerry a poursuivi son logiciel, qui comprenait une suite de services de communication pour la plate-forme Android, ce que les «Berries modernes» proposent.

Téléphones fonctionnels et non amusants de TCL

TCL a maintenu la marque BlackBerry, mais pas nécessairement en plein essor. Le matériel provenant de l’entreprise avait l’air et semblait superficiel. Il y avait les DTEK50 et DTEK60 de style ardoise chauffés, ainsi que les KEYone, Key2 et Key2 LE équipés d’un clavier.

Les téléphones ont fait le travail, mais n’ont pas rallumé d’incendies. Les ventes de ces appareils n’ont jamais été entièrement révélées et pourtant, elles ne peuvent être que lentes.

C’est peut-être pour le mieux. Peut-être que BlackBerry doit être fait. Malgré tout, c’était un acteur clé pour aider à créer les produits sur lesquels nous comptons maintenant pour tout. C’est triste de voir des entreprises et des marques échouer.

Ce que vous dites? Triste de voir BlackBerry partir? Espérant une nouvelle renaissance? Assurez-vous de nous le faire savoir.