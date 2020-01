TCL annonce une nouvelle technologie Mini-Led et un téléviseur 8K au CES 2020

Les rétro-éclairages Vidrian Mini-LED apporteront une luminosité, un contraste et une clarté accrus.

Dans un communiqué de presse, TCL a déclaré:

Prenant à nouveau la tête de l’innovation mondiale en matière de technologie d’affichage pour offrir des performances d’image puissantes, la nouvelle technologie Vidrian Mini-LED de TCL est le premier rétro-éclairage TV au monde avec les circuits semi-conducteurs et des dizaines de milliers de mini-LED de classe micro. dans un substrat en verre transparent. La technologie Vidrian Mini-LED est la prochaine étape pour pousser la qualité d’image des téléviseurs LCD LED à des niveaux inégalés de contraste net, de luminance brillante et de performances de longue durée très stables. Associée aux écrans LCD 8K grand écran de TCL, cette technologie de rétro-éclairage avancée permettra aux consommateurs de profiter d’un divertissement immersif dans toutes les conditions d’éclairage, d’être enveloppé dans un film dans les cinémas domestiques les plus sombres ou d’être ravi par un jeu de balle de jour sous le soleil – un salon éclairé. Les téléviseurs TCL alimentés par la technologie Vidrian Mini-LED offriront une expérience de visionnement sans compromis dans n’importe quelle pièce à tout moment.

“La technologie de rétro-éclairage mini-LED est essentielle pour offrir des performances de contraste puissantes et TCL est fier d’avoir lancé le premier téléviseur au monde avec rétro-éclairage mini-LED, doté de plus de 25 000 micro-mètres de rétroéclairage de classe dans le téléviseur haute performance de la série 8 2019 ici à aux États-Unis, et différents modèles dans d’autres régions, pour offrir un contraste extraordinaire et une clarté éclatante “, a déclaré Chris Larson, vice-président principal, TCL Amérique du Nord. «Le lancement, l’an dernier, de la technologie de rétroéclairage à mini-LED dans les téléviseurs TCL a perturbé l’industrie, mais nous ne nous arrêtons certainement pas là. TCL continue d’améliorer ses performances avec cette puissante innovation de mini-LED et rendra la technologie de mini-LED plus largement disponible partout la gamme TCL de cette année. “

La nouvelle technologie apporterait une amélioration de la luminosité du rétroéclairage, un meilleur contraste et une clarté qui peuvent suivre des heures de jeu:

Contrairement aux technologies d’affichage auto-émissives de la concurrence des anciennes générations qui luttent avec les conditions de pièce les plus lumineuses ou une utilisation à long terme avec les consoles de jeu, les téléviseurs TCL alimentés par la technologie Vidrian Mini-LED offriront un contraste exceptionnel et une luminance brillamment puissante qui conviennent parfaitement aux tout style de vie télévisuel – des cinéphiles qui recherchent la précision et le détail aux joueurs à contraction rapide qui exigent des heures ininterrompues de couleurs, de contraste et de clarté ultra-rapides. En infusant des feuilles de verre pur qui s’étendent sur 65 pouces, 75 pouces ou plus avec des dizaines de milliers de minuscules sources de lumière et tous les circuits nécessaires pour contrôler individuellement le niveau de lumière précis dans chaque zone de l’écran du téléviseur, les puissantes performances du téléviseur seront en une ligue à part entière.

Non seulement cela, TCL a annoncé que son téléviseur 8K TCL Roku serait lancé plus tard cette année. Il a également annoncé qu’il se joignait à d’autres leaders de l’industrie de l’affichage pour développer un nouveau programme certifié 8K Association. Les téléviseurs 8K de TCL sont censés apporter une “nouvelle sensation de profondeur et de clarté” au contenu 4K d’aujourd’hui. Parallèlement, il a également annoncé une mise à jour logicielle automatique pour sélectionner la série TCL Roku TV 6 2019 qui apportera des taux de rafraîchissement variables, ainsi que davantage de fonctionnalités de jeu.

Consultez le communiqué de presse Mini-LED complet ici et le site Web de TCL pour le reste de ses annonces CES 2020.