TCL n’a pas de téléphone pliable pour vous vendre, mais il a plus d’idées pour un

Le marché des téléphones pliants se réchauffe et bien que le fabricant de smartphones TCL ait présenté des concepts pour certains de ses pliables potentiels, la société n’a pas encore annoncé de produit concret. Cela ne change pas, mais TCL a dévoilé aujourd’hui deux nouveaux facteurs de forme qu’il explore: un téléphone avec un écran coulissant et un avec un design à trois volets.

Le concept du téléphone coulissant a déjà été divulgué le mois dernier, mais TCL partage aujourd’hui quelques détails supplémentaires. La société l’appelle “le tout premier concept de smartphone extensible enroulable au monde”, avec une épaisseur de 9 mm et un écran AMOLED qui s’étend de 6,75 pouces à 7,8 pouces. “Lorsqu’il n’est pas utilisé, un panneau coulissant motorisé utilise des mécanismes avancés pour masquer l’affichage flexible”, a déclaré TCL.

TCL promet qu’il n’y a pas de plis ou de rides visibles sur l’écran, mais nous avons déjà entendu cette affirmation de la part d’autres téléphones pliants, et tous ont au moins un pli mineur où l’écran se plie. Nous le croirons quand nous le verrons … ou ne le voyons pas?

L’entreprise prépare également un smartphone à trois volets. Dans sa forme pliée, l’écran mesure 6,65 pouces dans un rapport d’aspect de 20,8: 9, mais s’étend à 10 pouces lorsqu’il est complètement déplié.

“Il s’agit de la première tablette grand écran à tirer parti de charnières et de plis doubles pour obtenir ce type de conception de produit”, a déclaré TCL, “assurant un pliage en douceur vers l’intérieur et l’extérieur avec un espace minimal, et dispose d’un éclat multidimensionnel avec une finition holographique 3D.”

TCL dit que ce ne sont que des téléphones conceptuels, donc bien qu’il soit possible qu’ils ne voient jamais le jour, je ne pense pas que la société publiera des rendus et des informations détaillées sur les appareils qu’elle n’avait pas l’intention de transformer en produits finis. Nous verrons probablement ces téléphones à un moment donné dans le futur – et probablement à des prix élevés.

TCL présente les dernières avancées en matière de technologie d’affichage mobile pliable et flexible

HONG KONG – 5 mars 2020 – TCL Communication présente les dernières innovations en matière d’affichage mobile de l’entreprise avec le premier concept de smartphone à affichage extensible enroulable au monde en plus de son concept de tablette à trois volets. Les deux produits sont les nouveaux concepts d’affichage flexibles dynamiques révélés par TCL, et font partie du vaste programme de développement de la société tirant parti de l’expertise de TCL en matière de fabrication d’affichage, ainsi que TCL-CSOT, qui comprend désormais plus de trois douzaines de conceptions de produits différentes.

«Avec ces derniers appareils conceptuels, TCL a clairement montré qu’il y a encore beaucoup de place pour de nouvelles idées en matière de technologies d’affichage flexibles et pliables, et il est essentiel pour nous de sortir des sentiers battus et de diriger avec l’innovation», a déclaré Shane Lee. , Directeur général, Global Product Center chez TCL Communication. «Ces nouveaux facteurs de forme tirent parti des technologies d’affichage et de charnières qui existent déjà entièrement dans notre écosystème TCL entièrement intégré, nous permettant de réinventer l’avenir du développement d’appareils mobiles avec un programme agressif de recherche et développement.»

Au-delà des appareils pliables, TCL a identifié de nouvelles façons de tirer parti de la technologie d’affichage AMOLED flexible avec le développement du tout premier concept de smartphone extensible enroulable au monde. Avec seulement 9 mm d’épaisseur, ce concept portable réinvente la conception standard du smartphone, avec un écran AMOLED enroulable qui utilise des moteurs internes pour étendre l’écran de 6,75 pouces à une taille d’affichage de 7,8 pouces en appuyant sur un bouton. Cela permet une expérience utilisateur de l’appareil entièrement nouvelle qui comprend des améliorations de l’interface utilisateur à écran partagé et multitâche personnalisées par TCL. Grâce à un axe plus grand et à un écran enroulé, l’appareil n’a pas de plis ni de plis que l’on retrouve couramment avec les AMOLED pliables. Lorsqu’il n’est pas utilisé, un panneau coulissant motorisé utilise des mécanismes avancés pour masquer l’affichage flexible. Aucun détail sur les prix ou la disponibilité du concept de smartphone à affichage extensible enroulable de TCL n’est annoncé pour le moment.

Alors qu’une grande partie du développement autour des appareils pliables a été concentrée sur les smartphones, TCL pense également que cette technologie peut être mise à profit pour une expérience d’écran encore plus grande, c’est pourquoi la société a introduit son concept de tablette à trois volets, en tête d’une nouvelle catégorie de produits en développement. Ce prototype fonctionnel utilise les deux technologies de charnière de la société – DragonHinge et ButterflyHinge – pour plier une tablette de 10 pouces en un appareil de 6,65 pouces avec un rapport d’aspect de 20,8: 9 et une résolution d’affichage de 3K. Il s’agit de la première tablette grand écran à tirer parti de charnières et de plis doubles pour obtenir ce type de conception de produit, assurant un pliage en douceur vers l’intérieur et vers l’extérieur avec un espace minimal, et dispose d’un éclat multidimensionnel avec une finition holographique 3D. Pour le moment, il n’y a pas de détails sur les prix ou la disponibilité pour le concept de tablette triple de TCL.