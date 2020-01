TCL Plex obtient sa mise à jour Android 10 avec des balises de bloatware indésirables

Le TCL Plex a été annoncé à la fin de l’année dernière à l’IFA, marquant la première incursion autoproclamée de la société dans le monde des smartphones, après son succès sous une foule d’autres marques. Les attentes étaient élevées et les spécifications de milieu de gamme du téléphone semblaient impressionnantes sur le papier, mais il semble que TCL ne puisse pas résister à l’envie de faire glisser l’expérience un peu. Dans le cadre de sa toute nouvelle mise à jour Android 10, le téléphone a récupéré un peu de bloatware sous la forme d’un jeu probablement indésirable.

La mise à jour inclut un titre intitulé “Modern Combat Rebel Guns” par Gameloft qui a été précédemment inclus comme ballonnement sur certains téléphones Motorola. Notamment, le jeu ne peut pas être téléchargé via le Play Store, il est apparemment exclusivement disponible via la boutique Gameloft. Il peut être désinstallé, mais il reviendra sur une réinitialisation d’usine.

Journal des modifications et détails de mise à jour, gracieuseté de TechValue.

D’autres améliorations de la mise à jour Android 10 incluent des performances de caméra plus rapides et plus fluides (y compris une meilleure stabilité vidéo), un mode de jeu (qui sera probablement utile avec votre nouveau jeu intégré), 30 raccourcis pour la clé intelligente, un nouveau partage de fichiers et VoLTE / VoWiFi pour EE / O2 au Royaume-Uni.

La mise à jour groupée est à 2,7 Go, donc les propriétaires de TCL Plex voudront être sur le Wi-Fi avant de le retirer.