Team GO Rocket a capturé encore plus de Pokémon Ombre dans Pokémon Go

Aujourd’hui, le Twitter officiel Pokémon a annoncé que les entraîneurs Pokémon Go peuvent désormais sauver encore plus de Pokémon Ombre de Team GO Rocket ce mois-ci. L’équipe GO Rocket Grunts aura plusieurs nouveaux Pokémon Shadow dans ses équipes, notamment Vulpix, Ninetales, Exeggcute, Exeggutor, Omanyte, Omastar, Misdreavus, Carvanha et Sharpedo. Les dirigeants de l’équipe GO Rocket ont également mis leurs mitaines sur les nouveaux Pokémon Shadow, y compris Pinsir, Mawile et Beldum. Et, bien sûr, le chef de l’équipe GO Rocket, Giovanni, a lui-même capturé un nouveau Pokémon légendaire et l’a transformé en Pokémon Ombre. Pour ce mois seulement, les entraîneurs peuvent sauver un Shadow Raikou de Giovanni, mais seulement s’ils peuvent terminer la recherche spéciale avant la fin de février. N’oubliez pas de consulter notre Guide des chefs de fusée de l’équipe GO afin que vous puissiez gérer ces batailles Pokémon difficiles!

Êtes-vous excité pour ces nouveaux Pokémon Shadow? Quel Pokémon aimeriez-vous sauver de Team GO Rocket le mois prochain? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter tous nos autres guides Pokémon Go pour que vous puissiez vous aussi être un maître Pokémon!